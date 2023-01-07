Altın günlerinin baş tacı kahvenin faydalar! Kahve telvesinin hayatı kolaylaştıran kullanım alanları: Türk kahvesi tarifi

Kahve ülkemizde en sık tüketilen içecekler arasında bulunuyor. Günün her saatinde tüketilen kahveler vücudumuza enerji veriyor. Kahve içildikten sonra dibinde kalan telve çöpe atılıyor. Ancak bu telvenin hiç bilinmeyen faydaları bulunuyor. Kahve telvesi hayatın birçok alanında kolaylık sağlıyor. Kahve kültürünün bu kadar yoğun olduğu bir yerde yaşarken, kahvenin faydalarından yararlanmamak çok büyük hata olur. Türk kahvesinin sağlıksız olduğu ile ilgili bir çok şey yer alıyor. Fakat bilinenin aksine belirli bir miktara kadar Türk kahvesi tüketiminin insana zararından çok yararı var.

KAHVE TELVESİNİN KULLANIM ALANLARI



BÖCEKLERE VEDA EDİN

Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.

ÇİÇEKLERİ UZUN SÜRE TAZE TUTUN



mynet'e göre: Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.

ETİ LOKUM GİBİ YUMUŞATIN



Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.

KİRLİ TENCERE VE TAVALARI OVALAYIN



Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın. İyice yıkadığınızdan emin olun.

ŞÖMİNE TEMİZLEYİCİSİ OLARAK KULLANIN



Küller bir duman bulutu oluşturabileceğinden şöminenin temizlenmesi zor olabilir ancak kahve telvesi bunu engelleyebilir. Böylece hapşırmadan ve öksürmeden her şeyi kolayca süpürebilirsiniz.

KÖTÜ KOKULARI GİDERİN



Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz.

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Cezve: geniş ağızlı, uzun saplı kahveyi kaynatmak için kullanılan kap

Kahve fincanları

İstenirse kahve değirmeni

Kişi sayısına göre;

2 çay kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Türk kahvesi yapmak için kahve çekirdekleri çok ince toz gibi çekilmelidir. Çoğu elektrikli öğütücüler, bu kadar ince kahve çekemezler.

Önce malzemelerimiz

1. Yöntem

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun.

İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin.

Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin.

Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın

Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

2. Yöntem

Öncelikle köpüklü Türk kahvesinin malzemesi önemlidir. Evet herkesin bildiği gibi su kahve ve şeker üçlüsü pişirilir.Ateşte ama bu işin ayrıntıları işte o kadar basit değildir.

Öncelikle buzdolabından buz gibi su çıkarılmalıdır.

Eğer kahve sıcak ya da ılık suyla yapılırsa elde edeceğiniz köpük en fazla iki fincanı doldurur. Hatta ikinci zorlanır.

Şimdi gelelim diğer miktarlara:

Kişi başına iki çay kaşığı kahve ve bir çay kaşığı şeker koyar kısık ateşte pişirmeye başlarız kahvemizi. Kısık ateşte önemli bir ayrıntıdır. Bu arada tam kaynama esnasında ateşten alınan cezve direk fincanlara dökülmeye başlanmaz.

Kaşıkla cezvenin tepesinde oluşan köpük tüm fincanlara eşit eşit paylaştırılır ve sonra fincanın yarısı olana kadar kahve dökülür.

İki taşım sonucu kalan kahve fincanlara doldurulur.

Bol Köpüklü Kahve Yapmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Eğer vaktiniz ve sabrınız varsa, kahve çekirdekleri kendiniz kavurun ve öğütün. Taze kavrulup öğütülen kahve her zaman daha başarılı sonuç verir. Çünkü kahve yağları beklemiş kahveye kıyasla çok daha iyi durumda olacaktır. Kavurma kısmı biraz zahmetli olduğundan, sadece öğütmekle de yetinebilirsiniz. Basit bir el değirmeni ile kahvenizi çok kısa bir sürede rahatlıkla öğütebilirsiniz.

Eğer önceden kavrulup öğütülmüş kahve alacaksanız, iyi bir markanın yeni tarihli ürününü alın. Kahve alırken rutubetli bir kaşık kullanmayın. Kahve kutunuzun ağzını sıkıca kapatın. Uzun süre beklemiş kahve kullanmayın.

Mutlaka temiz ve soğuk içme suyu kullanın. Musluk suyu kullanırsanız, bu sudaki klor kahvenizin tadını bozacaktır.

Beklemiş kahveyi ısıtıp tekrar tüketmeyin. En fazla yarım saat içinde kahve bütün güzel özelliklerini yitirmiş olur…

Dünya üzerinde en çok tüketilen besin maddelerinden bir tanesi olan ve kahvede yoğun bir şekilde bulunan kafein olmasına rağmen gündelik rutinlerimizde o var. Türk kahvesinin sağlığa faydalı noktalarından bir tanesi, doğru uygulandığında kısa sürede hızlı bir şekilde kilo vermek konusunda size yardımcı olmasıdır elbette. Kahvenin içinde bulunan kafein sayesinde, Türk kahvesi zayıflatıcı bir etki yaratıyor. Bu etkiyi de metabolizmamızı hızlandırarak veriyor. Türk kahvesi ile zayıflamak böylece daha kolay hale geliyor. Her sabah, aç karnına 1 fincan sade Türk kahvesi içerek 1 ay gibi kısa bir sürede 10 kiloya kadar siz de zayıflayabilirsiniz.

Türk Kahvesi Metabolizmayı Hızlandırıyor

Türk kahvesi, metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle biliniyor. Öyle ki bu konuda metabolizmayı hızlandıran içecekler arasında en etkililerinden bir tanesi. Dünyadaki telvesi ile servis edilen tek kahve çeşidi olan Türk kahvesi, kahvaltıdan önce içildiğinde kişiden kişiye değişmekle birlikte ayda 10 kilo vermenize olanak sağlıyor. Bunu, halihazırda mideniz boş olduğu için, vücut yemek öğütmek ile uğraşmazken metabolizma hızlandırarak yapıyor. Bu da tamamen yağların yanmasıyla sonuçlanıyor. Türk kahvesi ile zayıflamak sadece kilo vermek konusunda değil aynı zamanda yağlarınızı yakmak konusunda da size yardımcı oluyor.

Nasıl Uygulanıyor?

Sabah uyanır uyanmaz sade bir Türk kahvesi hazırlayın. Şekerli kahvelerin etkisini göremezsiniz. Normalde orta ya da şekerli Türk kahvesi içiyorsanız bile, zayıflamak için kahvaltıdan önce sade Türk kahvesi içmelisiniz. Kahvenizi aç karnına için. Kahvenin yanında bol su tüketmeyi unutmayın. Aksi taktirde zaten boş olan midenize kötü bir etki yaratabilir.

Kahvenizi içtikten bir süre sonra kahvaltınızı yaparak kendinizi günlük tempoya hazırlayabilirsiniz. Türk kahvesi gün içinde metabolizmanızın çok daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra sabah içtiğinizde uykunuzu açacak ve tüm günü uykulu geçirmek zorunda kalmayacaksınız.

Uzmanlar Onayladı

Denemeler sonucu kahvaltıdan önce Türk kahvesi içmenin kilo vermeyi ciddi anlamda hızlandırdığı göründü. Eğer Türk kahvesini kahvaltıdan önce içerseniz, ardından da güzel bir kahvaltı yaparsanız etkisini görebilirsiniz. Türk kahvesi ile zayıflamak tek başına yeterli olmaz. Aynı zamanda yediklerinize de dikkat etmelisiniz. Ayrıca bol bol hareket edin. Hareket etmenin kilo vermek konusunda faydası çok büyük.

Bu Kadar Hızlı Kilo vermek Zararlı Olabilir

Türk kahvesi ile zayıflamak konusunda konuşan uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı kilo vermenin sağlık açısından doğru olmadığını dile getiriyor. Bu nedenle 2 güne bire indirebilirsiniz. Ayrıca kafeinin belirli ölçünün üzerinde alınması, başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere bir çok hastalığı arkasından getiriyor. Bu yüzden fazla tüketmemeye özen gösterin. Eğer hedefiniz kısa süre içinde zayıflamak ise Türk kahvesi başvurulabilecek en iyi çözüm.