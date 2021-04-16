Altın, gümüş ve doları olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu açıkladı! TL detayı...

Piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Borsa ve altında çok değişikliğin olmadığını belirten Şatıroğlu, ‘Benzer ülke para birimlerindeki güçlenme elbette TL'ye de yarıyor’ dedi.

İşte o ifadeler:

Günaydın, bugün borsa ve altında çok değişiklik yok. Dün akşam ayrıntılı analiz videosu yayınladım. Altın, gümüş ve borsa hakkında olumluyum. Yarın yeni analiz videosu yayınlayacağım.

#DolarTL dün benzer para birimlerine paralel ama biraz daha zayıf hareketle düştü. Özellikle Güney Afrika Randı çok güçlüydü. Bugün 8,00 seviyesinde destek bulduğunu görüyoruz. 8,11'in üzerinde yukarı hareketin güçlenmesini beklerim.

Benzer ülke para birimlerindeki güçlenme elbette TL'ye de yarıyor. Ancak dolar kurunun 7,20'den 8,08'e geldiği ortamda TL'nin gücü ve itibarını korumak için daha çok şahin olunması gerekliyken yapılan güvercin açıklama maalesef TL'ye olan güveni zayıflatıyor.

Eğer yurtdışı bu kadar pozitif olmasaydı bu kur daha yüksek seviyelerde olabilirdi. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yabancıya güven verilmeli ve portföy yatırımları tekrar gelmeli ki kurda tekrar 7,20'ye düşüş olsun.