Altın gram fiyatı, altın fiyatları canlı

Altına yatırım yapacak vatandaşlar altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün, dolar kuru, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları son durum ne?

Son dakika altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 224,4 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,32 primle 229,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.311,02 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, yükselişlerde 1.320 doların üzerinde kalıcı olamayan altının ons fiyatın 1.307 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağının takip edileceğini bildirdi. ABD-Çin heyetleri arasında yeniden başlayacak olan görüşmelerin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren Memiş, teknik açıdan 1.307 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Memiş, yurt içinde dolar kurundan etkilenen altının gram fiyatının bu hafta ve gelecek hafta dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini ifade ederek, "Bu sebeple yatırımcısına al-sat yapmamalarını, pozisyonlarını uzun vadeye göre ayarlamalarını, düşüş yönünde beklentilerini uzun sürdürmemelerini tavsiye edebiliriz. Teknik olarak altının gram fiyatında 225-235 lira aralığını takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde olacağını dile getiren Memiş, ABD'de büyüme ve beklenen konut satışları ile Almanya'da mart ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.