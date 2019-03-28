0553 313 94 23

Altın gram fiyatı, altın fiyatları canlı

Altına yatırım yapacak vatandaşlar altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün, dolar kuru, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları son durum ne?

28 Mart 2019 Perşembe 10:14
Altın gram fiyatı, altın fiyatları canlı

Altına yatırım yapacak vatandaşlar altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün, dolar kuru, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları son durum ne?

Son dakika altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 224,4 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,32 primle 229,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.311,02 dolardan işlem görüyor.  AA Finans Analisti İslam Memiş, yükselişlerde 1.320 doların üzerinde kalıcı olamayan altının ons fiyatın 1.307 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağının takip edileceğini bildirdi. ABD-Çin heyetleri arasında yeniden başlayacak olan görüşmelerin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren Memiş, teknik açıdan 1.307 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Memiş, yurt içinde dolar kurundan etkilenen altının gram fiyatının bu hafta ve gelecek hafta dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini ifade ederek, "Bu sebeple yatırımcısına al-sat yapmamalarını, pozisyonlarını uzun vadeye göre ayarlamalarını, düşüş yönünde beklentilerini uzun sürdürmemelerini tavsiye edebiliriz. Teknik olarak altının gram fiyatında 225-235 lira aralığını takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde olacağını dile getiren Memiş, ABD'de büyüme ve beklenen konut satışları ile Almanya'da mart ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:14
  1. Altın gram fiyatı
  2. altın fiyatları canlı
  3. çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
  4. 28 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA’nın Afganistan’da yenilediği kütüphane hizmete açıldı
    1. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    2. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    3. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    4. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    5. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    7. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    8. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    10. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    11. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    12. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    13. Cinsel hayatta PRP dönemi
    14. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    15. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    16. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    17. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    18. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    19. Merkez Bankasından swap hamlesi
    20. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    21. (özel) İkinci el araç alırken..
    22. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    23. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    24. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    25. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    26. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    27. Filede derbi heyecanı
    28. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    29. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    30. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...