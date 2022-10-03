Altın fiyatlarını görenler şok oldu! O isim, üstüne basa basa uyardı

Haftanın ilk işlem gününde altın ve dolarda neler oluyor? 3 Ekim yani bugün dolar 18.55, euro 18.21 liradan işlem görürken, gram altın 994, çeyrek altın 1.651, Cumhuriyet altını 6.577 liradan alıcı buluyor. Peki yıl sonu beklentisi ne yönde? İslam Memiş, çok önemli açıklamalar yaptı ve yatırımcıyı da uyardı. Memiş, "Orta vadeye baktığımızda altının ons fiyatı yıl sonuna kadar 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edebilir. Fiyatlanmayan bir çok konunun yılın son çeyreğinde fiyatlanmasını bekliyorum. Altının gram fiyatı ise dolar/TL kurunu takip etmeyi sürdürüyor. Altının ons fiyatında sert satışlar görsek de, altının gram fiyatındaki gerileme sınırlı oldu. Ekim ayı için 1.060 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna doğru 1.200 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar Fed konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever" dedi.