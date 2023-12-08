Altın fiyatlarını bu veriler tetikliyor! Yatırımcı elindekileri çıkaracak seviye arıyor

Şu saatlerde çeyrek altın fiyatı serbest piyasada 3095 lira seviyelerinde. Gram altın ise 1900 bandının aşağısında 1891 liradan fiyatlanıyor. Küçük yatırımcılar ise çeyrekte 3 bin bandının aşağısında mı yoksa 3.100 seviyesinin üstünde mi konum alınacağını merakla bekliyor. Keza 3 binin altı alım fırsatı 3.100 üzeri de satım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Sert hareketlenme olur mu?

Aynı şekilde gram altında 1900 üstü satım, 1850 ve altı ise fırsat alım noktası olarak düşünülüyor. Uluslararası piyasaların şekillenmesi altın fiyatını tetikleyen unsurlar taşırken piyasada konjonktürün bölgesel gerilimleri de satın almasıyla altında aşırı bir sıçrama beklentisi bulunmuyor. Serbest piyasa uzmanlarına göre orta vadede bu oynak ve yumuşak hareketlenme devam edecek.

Ons altının seyrine sıkı takip

Ons altında son 4 günde belli bir bant aralığında hareket eden fiyatlamalarda sınırlı da olsa yukarı yönlü denemeler devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verşi seti beklentilerden düşük ve ABD doları alehine gerçekleşirse yükselişin kısa düzeltme haftası sonrasında devam ettiğini görebiliriz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.



Gram altında kurda yaşanan yatay fiyatlamada aşağı yönlü geri çekilmelerin sınırlı kalması sonrasında ons altında yaşanan sınırlı yükseliş ile birlikte bu sabah 1890TL civarında fiyatlamalar gerçekleşti. ABD tarım dışı istihdam verisi ons altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olabilir, bu durum gram altın içinde yakından takip edilebilir.