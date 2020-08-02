Altın fiyatlarındaki düşüşler yanıltmalı mı? Altını olanlar dikkat! 'Yıl sonuna doğru...'

Altında yükseliş sürerken Altın fiyatları çıkacak mı? Altın fiyatları artacak mı? soruları arama motorlarında araştırılıyor.

Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gram altının yıl sonuna doğru 550 lirayı dahi test edilebileceğini belirtti.

Posta'nın haberine göre; son 2 haftada uçan altının ons (31.1 gram) fiyatı 1.981 dolarla 2011'deki 1921 dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Altın fiyatlarındaki düşüşler yanıltmalı mı?

Orta ve uzun vadede piyasaların altının lehine olduğunu kaydeden Hacıoğlu, "Yükselişini sürdüren ons altında 1.955 ve 1.970 direnç, 1.920 ve 1.905 seviyeleri destek olarak öne çıkabilir. 2.000 dolar psikolojik bölge. Kâr realizasyonuyla geri çekilmeler olsa da altındaki yükselişin kesileceğini düşünmek hayalcilik olur. 1955-1970 doların üzerinde kalındığı sürece yeni zirvelere yolculuk başlayacaktır" ifadelerinde bulundu.