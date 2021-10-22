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Ekonomi Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi
Ekonomi

Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son işlem gününde devam ediyor. Yatırımcılar ve altını olanlar gözlerini güncel tablolara çevirdi. An be an takip edilen altın fiyatlarında nasıl bir yön izlenecek? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:02:00 - 2021-10-22 12:03:39
Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son işlem gününde de sürüyor. Özellikle ABD’de enflasyonist eğilimin tırmanışa geçmesi, altının ons fiyatını yukarı yönde etkiliyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma altın fiyatlarında yönü belirleyecek. Peki haftanın son işlem gününde gram altında son durum ne? İşte detaylar…

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon ve sanayi üretimi rakamlarının beklentileri karşılamamasıyla birlikte ons altın 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini aşmıştı.

Ons altın primli seyrediyor

Bu hafta ise 1760 ile 1790 bandında hareketini sürdüren ons altın, genel olarak primli bir seyir izliyor.

Haftanın son işlem gününe 1785 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.70 oranında yükselişle 1794 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1795 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son işlem gününe 545 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.64 oranında yükselişle 554 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 545 lira, en yüksek ise 556 lira seviyeleri görüldü.

Altın yatırımcıları Powell’a odaklandı

Öte yandan bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği konuşma altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Powell’ın vereceği mesajlar dolar ve altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

Kaynak: Milliyet

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