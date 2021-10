Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son işlem gününde devam ediyor. Yatırımcılar ve altını olanlar gözlerini güncel tablolara çevirdi. An be an takip edilen altın fiyatlarında nasıl bir yön izlenecek? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma altın fiyatlarında yönü belirleyecek.