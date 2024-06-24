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Ekonomi Altın fiyatlarında 'tahvil' artışı!
Ekonomi

Altın fiyatlarında 'tahvil' artışı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 10:36:00 -
Altın fiyatlarında 'tahvil' artışı!

Altın, tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişe geçti; ABD enflasyon verileri odak noktasında

Altın, tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişe geçti; ABD enflasyon verileri odak noktasında

Altın fiyatları, Hazine getirilerinin düşmesiyle pazartesi günü yükselirken, yatırımcılar merkez bankasının faiz indiriminin potansiyel zamanlamasına ilişkin yeni ipuçları için önemli ABD enflasyon verilerini ve Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacakları yorumları bekleyecek.

Spot altın cuma günü %1'den fazla düştükten sonra TSİ 06:33 itibariyle %0,2 artışla 2.325,53 dolar/ons oldu.

Capital.com analisti olan Kyle Rodda, "Cuma gecesi güçlü ABD doları nedeniyle oldukça önemli bir satış yaşandı. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimine doğru ilerlese de altın bundan bir ölçüde etkilendi. PCE'nin düşük gelmeye devam ettiğini görmeye devam edersek, bu Fed'in faiz indirimine hazır olduğunu teyit edebilir" dedi.

Analistler ise 2368 dolar direncini geçemeyen altın fiyatının 2287 dolar desteğine doğru gerilemesini bekliyorlar.
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Bugün için ilk direnç 2333 dolar destek ise 2302 dolar seviyesinde.

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