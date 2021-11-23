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Ekonomi Altın fiyatlarında son durum!
Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum!

Altında yaşanan yükseliş devam ederken serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 715 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:12:00 -
Altın fiyatlarında son durum!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 715 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 714,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 715 liradan, 4 bin 712 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 733 liradan, 652,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 656,10 liradan, 4 bin 605 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 625 liradan, 2 bin 302 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 312 liradan ve bin 151 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 156 liradan satıldı.

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