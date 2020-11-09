Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 9 Kasım 2020 haftanın ilk iş gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Kasım altın fiyatları...

Gram altın

523,87

528,61

Çeyrek altın

855,58

873,19

Yarım altın

1.711,98

1.746