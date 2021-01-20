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Ekonomi Altın fiyatlarında sert yükseliş!
Ekonomi

Altın fiyatlarında sert yükseliş!

Altın fiyatları, Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında sert bir yükseliş kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:01:00 -
Altın fiyatlarında sert yükseliş!

Altın fiyatları, Yellen’ın konuşması sonrasında gerileyen dolardan destek buldu.

Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği eski Fed Başkanı Janet Yellen, kur politikasını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını belirtti fakat daha güçlü bir dolar istediğine dair bir şey söylemedi.

Yellen, düşük faiz döneminde artan borç yüklerine dair endişe duyduğunu vurgularken koronavirüsün neden olduğu krizle mücadele edebilmek için daha fazla miktarda devlet harcamasının gerekli olduğunun altını çizdi. Yellen’ın göreve geçişi en erken Perşembe günü onaylanabilecek.

Tahvil faizleri yükselirken altın da 2021’in ilk haftalarında aşağı yönlü bir seyir izlemişti. Yatırımcılar ise güvenli limanın Biden yönetimi sürecinde nasıl bir performans göstereceğine karar vermeye çalışıyor.

Altın fiyatları, TSİ 07:53’te yüzde 0,54 yükselerek ons başına 1.850,13 dolar civarından işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 gerilerken gümüş fiyatları yüzde 0,9 yükselişle ons 25,4481 dolar civarında seyrediyor.

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