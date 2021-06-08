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Ekonomi Altın fiyatlarında sert düşüş!
Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Gün içinde 527 liraya dayanan gram altın fiyatı 523,5'e geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:20:00 -
Altın fiyatlarında sert düşüş!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 521 bin 800 lirayı, en yüksek ise 526 bin 160 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 523 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 708 milyon 398 bin 267,61 lira, işlem miktarı ise 1.347,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 766 bin 19,42 lira oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 525.300,00 1.884,60
En Düşük 521.800,00 1.889,80
En Yüksek 526.160,00 1.910,50
Kapanış 523.500,00 1.910,50
Ağırlıklı Ortalama 524.053,69 1.900,22
Toplam İşlem Hacmi (TL) 708.398.267,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.347,06
Toplam İşlem Adedi 45

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