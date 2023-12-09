Altın fiyatlarında rüzgar ne yöne esecek? Küçük yatırımcı altın için fırsat kolluyor

Yurt içi piyasalar önümüzdeki hafta yeni verileri fiyatlama gayretinde. Yatırımcılar da bu dinamiklerinin şekillenmesine göre önceden pozisyon alarak ellerini güçlendirme niyetinde. Gelecek hafta pazartesi, ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, cuma günü ise konut satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Cuma günü ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin adımları takip ediliyor

Özellikle yurt dışında, Türk ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ve piyasalara yönelik söylemlerini pozitif bir algı olarak değerlendirilirken bu tablo Türkiye'nin kredi risk primine olumlu yansımaya devam ediyor. Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerlenmesi yönünde atılan atımlar da TL mevduatına ilgiyi artırırken yabancıların Türk tahvillerine yönelik talebinde de yükseliş görülüyor.

Altında dalgalı seyir

Son birkaç hafta içerisinde ons bazlı altında yükselişler dikkati çekerken geçtiğimiz birkaç gün içinde altın fiyatlarında gerilemeye şahit olduk. Yeni verilere gereksinim duyan altında küçük yatırımcılar da alım fırsatını kovaladılar. Gelecek haftanın gündemine bakıldığında altının sert yükseliş ya da aşağı yönlü hareketini tetikleyecek verilerin bulunduğunu söylemek zor.

Özellikle elinde gram ve çeyrek bulunan küçük yatırımcılar satış ve alış için fırsat kolluyor. 1850'ler gramda alım için, 3 binin altı ise çeyrekte alım için fırsat olarak değerlendiriliyor.

Piyasanın iç dinamikleri

Altın yatırımcısının bu seyirde riskli bir pozisyon almaması yönünde altın piyasası uzmanlarının değerlendirmeleri var. Özellikle gramda 1900 çeyrekte ise 3000 bandı psikolojik sınır olarak değerlendiriliyor. Borsa cephesine bakıldığında ise analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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