Altın fiyatlarında neler oluyor? İslam Memiş’ten altın ve gram altın açıklaması

Canlı altın fiyatları, yaşanan hareketlilik ile birlikte yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Uzun bir süredir inişli-çıkışlı grafik içerisinde bulunan altın fiyatları dünden beri yükseliş trendine girmiş bulunuyor. Gram altın fiyatı ile beraber çeyrek altın fiyatı değer kazanırken 22 ayar bilezik, tam altın, cumhuriyet altını ve yarım altın da yükseliş yaşıyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili gündeme dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Altın ons fiyatı için birçok destek olacak unsur olduğunu ifade ederek, ‘Ons altın tarafında yaşanabilecek geri çekilmeler orta ve uzun vadeli alım fırsatı verebilir’ dedi.

Altını olanlar dikkat!

Gram altın ile ilgili konuşan Memiş, ‘Dolar kurundan destek görerek gram altın TL fiyatı 560 580 lira aralığına yerleşmek isteyebilir. Ancak gram altın yatırımcısı bu yükseliş trendinde satışını hemen erken yapmamalı! Yıl sonuna kadar yeni zirveler bizi bekliyor olacak’ dedi.