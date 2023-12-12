Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

Serbest piyasada çeyrek altın 3036, gram altın ise 1853 liradan işlem görüyor. Altında sert yükseliş ve düşüş beklenmezken alım satım için de belli eşikler öne çıkıyor....

Dolar endeksinde devam eden toparlanma isteği ABD’de bugün açıklanacak enflasyon rakamları ve yarınki Fed faiz kararı toplantısı öncesinde devam ederken emtia tarafında baskıya neden oldu. Fed tarafında beklentiler 2023 yılının %5,25-%5,50 seviyesinde bırakılması yönünde şekilleniyor ancak sonrasında Başkan Powell ve diğer üyelerin açıklamaları belirleyici olabilecek.

Öne çıkan destek noktaları

Bugün açıklanacak enflasyon rakamları ise gün içinde volatiliteye neden olabilir. İlk destek noktası 1985 dolar takip edilirken bu seviye altında 1975 ve 1965 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1995 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde 2000 dolar ile 2010 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilecek.

Gramda kan kaybı

Gram altın, Fed’in faiz indirim beklentilerine yönelik değişiklik ardından ons altında sert düşüş sonrası prim kaybetmeye devam ediyor. Kur tarafında yükselişlerden yeterli desteği bulamayan gram altın haftanın ilk işlem gününde 1867TL seviyesinde başladığı günü 1846TL seviyesinde sonlandırdı. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları ve yarın gerçekleşecek Fed faiz kararı toplantısından çıkacak karar ons altında etkili olması sebebiyle gram altın fiyatlaması için de yakından takip edilecek.

Direnç noktaları

Küçük yatırımcılar için destek noktaları ise destek bağlamında 1860TL, bu seviye üzerinde 1870TL ve 1875TL seviyesi direnç bölgeleri. Geri çekilmelerde 1850TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1840TL ve 1830TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izlenecek.

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