  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Uzman isim Eurofighter süreciyle ilgili şok detayı açıkladı! Türkiye aldıktan sonra bunu yapabilirler

İstanbul'da görüldü, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Rus isimden! İran ve ambargo dersleri: artık Rus ekonomisinin 3 zaafı belli oldu! Ruslar hakkında duyurusu

Gemlik depremini 72 saat önceden bilen Kadir Sütçü Türkiye'ye duyurdu: Şimdi orada deprem olacak

Skandal sonrası tepki yağmıştı! Zara kendini böyle savundu

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

İsrail ordusundan şok itiraf

Kripto para uçuşa geçti: Ne altın ne dolar durdurulamıyor! Şok tepki: rakam ilk kez 44 bini aştı! İşte sebebi ortaya çıktı
Ekonomi Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor
Ekonomi

Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:27:00 -
Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

Altında sert yükseliş ve düşüş beklenmezken alım satım için de belli eşikler öne çıkıyor. Altın fiyatlarının seyri açısından bugünkü veriler de yatırımcının radarında.

Serbest piyasada çeyrek altın 3036, gram altın ise 1853 liradan işlem görüyor. Altında sert yükseliş ve düşüş beklenmezken alım satım için de belli eşikler öne çıkıyor....

Dolar endeksinde devam eden toparlanma isteği ABD’de bugün açıklanacak enflasyon rakamları ve yarınki Fed faiz kararı toplantısı öncesinde devam ederken emtia tarafında baskıya neden oldu. Fed tarafında beklentiler 2023 yılının %5,25-%5,50 seviyesinde bırakılması yönünde şekilleniyor ancak sonrasında Başkan Powell ve diğer üyelerin açıklamaları belirleyici olabilecek.

Öne çıkan destek noktaları

Bugün açıklanacak enflasyon rakamları ise gün içinde volatiliteye neden olabilir. İlk destek noktası 1985 dolar takip edilirken bu seviye altında 1975 ve 1965 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1995 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde 2000 dolar ile 2010 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilecek.

Gramda kan kaybı

Gram altın, Fed’in faiz indirim beklentilerine yönelik değişiklik ardından ons altında sert düşüş sonrası prim kaybetmeye devam ediyor. Kur tarafında yükselişlerden yeterli desteği bulamayan gram altın haftanın ilk işlem gününde 1867TL seviyesinde başladığı günü 1846TL seviyesinde sonlandırdı. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları ve yarın gerçekleşecek Fed faiz kararı toplantısından çıkacak karar ons altında etkili olması sebebiyle gram altın fiyatlaması için de yakından takip edilecek.

Direnç noktaları

Küçük yatırımcılar için destek noktaları ise destek bağlamında 1860TL, bu seviye üzerinde 1870TL ve 1875TL seviyesi direnç bölgeleri. Geri çekilmelerde 1850TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1840TL ve 1830TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23