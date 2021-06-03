Altın fiyatlarında iki farklı senaryo: 512 liraya kadar gerileyebilir!

2021’e 451 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dün 535 lira seviyesini test ederek yatırımcısına 6 ayda yüzde 19 getiri sağladı. Altındaki yükselişi ise küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler destekledi. Yaşanan yükseliş sonrası çeyrek altın 867 liradan satılırken, cumhuriyet altını 3 bin 535 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise kritik seviye olan bin 900 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Gram altın 560 liraya yükselebilir

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin yenisafak.com'a konuşan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecine gireceğine dair beklentilerin artmasının yatırımcıların yeni bir pozisyon almasına neden olduğunu ve bunun doların pozitif seyrini desteklediğini dile getirirken, altının gram fiyatının yıl içinde dolar/TL kurundan destek alarak yükselişini 540-560 lira aralığına kadar sürdürebileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Merkez müdahele ederse geri dönüşler olabilir

Altının gram fiyatında yaşanan yükseliş sonrası yatırımcıların geçen yıl olduğu gibi korku ve panikle alım yapmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Memiş, ''Çünkü TCMB’nin piyasaya herhangi bir müdahalesi, dolar/TL ve altının gram fiyatında geri dönüşlere neden olabilir.'' dedi.

Memiş, TCMB'nin kur tarafına müdahale etmesi halinde ise altının gram fiyatının 512 liraya gerileyebileceğini belirtti.

Alım için fırsatları değerlendirin

Altının ons fiyatının da bu sürece dahil olması düşüşleri destekleyebileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, ''Ondan sebep soğuk kanlılığını koruyan, sabırla bekleyebilen yatırımcı fırsatları değerlendirebilir. Önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiğim altının gram fiyatında kısa vadeli düşüşler ve fırsatlar mutlaka olabilir. Piyasalarda fırsatlar ne alım nede satım yönünde bitmez.'' dedi.

Gümüş altından çok kazandırdı

2021’e 6,30 lira seviyesinden başlayan gümüşün gram fiyatının da dün 7,91 seviyesini test ederek yatırımcısına 6 ayda yüzde 25,5 getiri sağladığına dikkat çeken Memiş, ''Yani, yılbaşında 10 bin lira ile altın alan yatırımcı 1.860 lira kazanırken gümüş alan yatırımcı 2.553 lira kazandı. Gümüş, 2021’de de altını tahtından eden, altından çok kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtmek isterim. Ancak kısa vade için gümüş tarafında da kar satışları görmemiz mümkün olacaktır. Yıl içinde altının ons fiyatında 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 10 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Yatırımcılar, gümüş yatırımını ihmal etmemeli.'' diye konuştu.

Altın ve dolar için flaş tahmin

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Sabah saatlerinde 8.59 seviyesinden işlem gören Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.

Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.

Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.

1.850 destek seviyesi korundukça yukarı yönlü hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak."

Gedik Forex Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Ons altın 1900$ çevresinde tutunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri, Dolardaki yatay görünüm altını bu açıdan destekliyor. Fed üyelerinin açıklamaları hafta içerisinde takip edildi.

Enflasyona dair endişeleri dindirmeye çalışıyorlar ancak piyasalar yine kararsız. ABD'den açıklanan veriler piyasaları tatmin etmeye devam ediyor.

Bu durumda Fed'in politikasına dair belirsizlikleri gündeme getiriyor. Risk iştahı çok güçlü kalamıyor. Altında kendisini beslemeye çalışıyor ancak tahvil faizinin görünümü de altına zaman zaman baskı meydana getirdiği için altında tam olarak bir yükseliş ivmesi yakalamıyor.

Bugün ve yarın ABD'den açıklanacak veriler altın açısından da izlenmeli. Oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1910$ - 1919$ - 1931$ dirençler, 1895$ - 1885$ - 1874$ destekler olarak izleniyor."