Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. İşte 3 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında son durum.
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık sorgulanan konular arasında yer alırken tam bu noktada alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Bugün gram altın 472 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 757 liradan işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,94
SATIŞ: 454,33
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.087,00
SATIŞ: 3.195,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.112,00
SATIŞ: 3.159,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.006,32
SATIŞ: 3.065,63
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.504,00
SATIŞ: 1.564,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 757,00
SATIŞ: 782,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 472,45
SATIŞ: 472,81