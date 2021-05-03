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Ekonomi Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. İşte 3 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 08:56:00 -
Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık sorgulanan konular arasında yer alırken tam bu noktada alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Bugün gram altın 472 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 757 liradan işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,94

SATIŞ: 454,33

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.087,00

SATIŞ: 3.195,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.504,00

SATIŞ: 1.564,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,00

SATIŞ: 782,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 472,45

SATIŞ: 472,81

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