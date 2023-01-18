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Ekonomi

Altın fiyatlarında 'dolar' etkisi!

Güçlenen ABD doları ons altın fiyatını aşağı çekti. Altın fiyatı düne göre yüzde 0,56 düşüşle 1898,51 dolar/ons seviyesinde.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 12:39:00 -
Altın fiyatlarında 'dolar' etkisi!

Japonya Merkez Bankası (BOJ)'un getiri eğrisi politikasını değiştirmeme kararı sonrası ABD dolarının Japon yeni ve diğer önde gelen para birimleri karşısında güçlenmesi ons altın fiyatın 1900 dolar seviyesinin altına çekti.

Altın fiyatı 1897,34 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,56 düşüşle 1898,51 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, altın fiyatının kısa sürede yeniden 1900 dolar/ons seviyesinin üzerine toparlanacağına inanıyorlar. Gözlerin Fed'de olduğunu, faiz artırım hızını yavaşlatmasının beklendiğini belirten analistler, bu beklentinin altın fiyatını 1900 dolar/ons seviyelerinde tutmaya devam edeceğini savunuyorlar.

Ons altın için ilk destek seviyesini 1895-1890 dolar aralığını işaret eden analistler, buranın kırılması halinde 1867 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorlar. Yukarı hareketlerde ise dirençler 1931 ve 1966 dolar/ons.

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