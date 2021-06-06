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Ekonomi Altın fiyatları zirvede! Piyasalar için kritik tarih belli oldu: 15 Haziran
Ekonomi

Altın fiyatları zirvede! Piyasalar için kritik tarih belli oldu: 15 Haziran

Küresel piyasalar için kritik olan haziran ayına girdik. 6 Haziran Pazar günü itibariyle zirvede olan altın fiyatları için gözler Fed toplantısında. Küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönün yukarı çevirerek 1.900 bandını kıran ons altın sonrası gram altın da 538 lirayı görerek tarihi zirveye yaklaştı. İşte altın piyasasında son durum ve uzman yorumları...

Yeniakit Publisher
2021-06-06 11:42:00 -
Altın fiyatları zirvede! Piyasalar için kritik tarih belli oldu: 15 Haziran

Piyasalar için kritik olacak Haziran ayına girildi. Piyasaların gözü 15-16 Haziran'da gerçekleşecek Fed toplantısında.

Gram altında sert yükselişte

Yurt içinde geçen ay dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının fiyatı yüzde 10,4'lük değer kazancıyla 520,5 liradan kapanmasının ardından, haziranda 518-536 lira bandında seyrediyor.

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme de yaşanabileceğine dikkati çeken analistler, mevcut güçlü görünümün şimdilik korunduğunu söyledi.

Gram altın fiyatı

524,33

526,20

Spot altın TL/gr fiyatı

526,90

526,99

Altın/Ons ($) fiyatı

1.891,05

1.892,13

Çeyrek altın fiyatı

843,04

861,63

Cumhuriyet altını fiyatı

3.372,17

3.435,98

Yarım altın fiyatı

1.680,82

1.723,26

Ziynet altını fiyatı

3.372,17

3.435,98

Ata altın fiyatı

3.455,00

3.538,00

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Ekonomi içler acısı, paramız pula döndü, alım gücü tarihinin en kötü halinde... İnsanlar TL'ye nasıl güvenecek, dolayısıyla yalana doymuş halk altını ve doları yatırım aracı, güvenli bir liman olarak görüyor. Bizi kıskanıyor dediğiniz Batı'nın parasını almak için millet biribirini eziyor. Palavraya doyduk karnımızı aç... Açız aç. Yükseliş asla durdurulamaz.
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İbrahim

Parası olan altın alıyor demekki çooook para var artması normal talep varsa para var artış normal bu gidiş çeyrek 1500 yıl sonu olur,altını para babaları bozdurur olan küçüklere olur.
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