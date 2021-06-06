Altın fiyatları zirvede! Piyasalar için kritik tarih belli oldu: 15 Haziran
Küresel piyasalar için kritik olan haziran ayına girdik. 6 Haziran Pazar günü itibariyle zirvede olan altın fiyatları için gözler Fed toplantısında. Küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönün yukarı çevirerek 1.900 bandını kıran ons altın sonrası gram altın da 538 lirayı görerek tarihi zirveye yaklaştı. İşte altın piyasasında son durum ve uzman yorumları...
Piyasalar için kritik olacak Haziran ayına girildi. Piyasaların gözü 15-16 Haziran'da gerçekleşecek Fed toplantısında.
Gram altında sert yükselişte
Yurt içinde geçen ay dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının fiyatı yüzde 10,4'lük değer kazancıyla 520,5 liradan kapanmasının ardından, haziranda 518-536 lira bandında seyrediyor.
Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.
Hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme de yaşanabileceğine dikkati çeken analistler, mevcut güçlü görünümün şimdilik korunduğunu söyledi.
Gram altın fiyatı
524,33
526,20
Spot altın TL/gr fiyatı
526,90
526,99
Altın/Ons ($) fiyatı
1.891,05
1.892,13
Çeyrek altın fiyatı
843,04
861,63
Cumhuriyet altını fiyatı
3.372,17
3.435,98
Yarım altın fiyatı
1.680,82
1.723,26
Ziynet altını fiyatı
3.372,17
3.435,98
Ata altın fiyatı
3.455,00
3.538,00