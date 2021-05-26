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Ekonomi Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 26 Mayıs 2021 fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 26 Mayıs 2021 fiyatları

Uzun yıllar oldukça ilgi gören altın, günümüzde de pek çok amaç için sıklıkla tercih ediliyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde yaşadığı yükselişle beraber 500 TL sınırını geçerek dün itibariyle 517 TL’ye kadar yükseldi. Uzun bir süredir giderek artan gram altın fiyatı, bu sabah güne kapanış seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise 1.900 sınırını geçti ve şu an için 1.905 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:46:00 - 2021-05-26 08:50:34
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 26 Mayıs 2021 fiyatları

1900 doların üzerine çıkan altın ons fiyatı ile birlikte gram altın 517 TL'yi gördü. Piyasada çeyrek altın 850, yarım altın 1700, tam altın fiyatı ise 3400 TL'den işlem görüyor.

Ons altın fiyatlarında 1700-1800 dolar seviyelerindeki durgun bekleyiş yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerini harekete bıraktı. Yaklaşık iki ay önce 1680 dolar civarında olan ons altın bugün 1907 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 13 yükselen ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı.

Peki piyasada altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Fiyatları                  Alış                                          Satış

Ons                         1.905,07 $                                      1.905,34 $

Gram Altın                  517,49                                          517,58 TL

Çeyrek Altın               830,00                                           851,00 TL

Yarım Altın              1.650,00                                         1.702,00 TL

Tam Altın                 3.275,53                                         3.342,01 TL

Cumhuriyet Altını    3.394,00                                         3.445,00 TL

Ata Altın                  3.387,00                                         3.480,00 TL

22 Ayar Bilezik          465,14                                             497,12

Tarihi zirve 540 lira

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra hafif yükseliş hareketine başlayan altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 30 kazanç sağlamış oldu. Gram altın gün içinde en yüksek 518.2 lirayı gördü. Böylece tarihi zirvesinden sadece 22.4 lira uzakta.

Ons altında istikrarlı yükseliş

Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın yeniden zirve hareketi yapmaya başladı. Yaklaşık 7 ayda yüzde 20 düşen ons altının hızlı toparlanması istikrara kavuştuğunun işareti olarak ön plana çıkıyor.

Borsa istanbul düştü, döviz, altın hareketlendi

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyelerini gördükten sonra dar bantta uzun süredir 1300-1400 puan arasında seyretmeye başladı. Döviz tarafında ise hareketliliğin artması altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken euro karşısında 4.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD tahvil faizleri geriliyor

ABD 10 yıllık tahvil faizi bir dönem hızlı yükseliş yaşadı. Ardından gerileme gösterdi ve yüzde 1.50 dolaylarında dengelenme yaşadı. Yatırımcılar ise ABD’de enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen faizin düşük kalması nedeniyle farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı.

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Yorumlar

Ali

2011 yılında altın ons fiyatı 1911 USD leri bulmuştu şuan da bu rakamlar seviyesinde. Fakat bizde ki 2011 yılındaki altın gram fiyatı ile şuan ki altin gram fiyatı arasında uçuk fark var. Bizim için asıl sıkıntı bu, buna dikat etmek gerek. Demekki bizi etkileyen sadece ons bazında yükselişi değil.
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