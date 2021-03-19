Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti

ABD'nin 10 yıllık tahlil faizlerindeki kritik seviyelerin yukarı yönlü devam etmesinin ardından altın fiyatları baskılanarak düşüş gösterdi. Altına paralel olarak emtia fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı açıklamasının ardından tahvil faizlerini sakinleştirecek bir açıklama yapmadığını açıkladı. Guardian Gold Australia'dan John Feeney, Powell'ın tahvil piyasasını sakinleştirmeye yetecek sözler sarfetmediğini belirtirken altın yatırımcılarının bu dönemde tahvil getirileri dolayısıyla yön bulmakta zorlandığını belirtti. Bununla birlikte Feeney enflasyon olduğu sürece tahvil getirileri ve faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda altının da yükselebileceği gerçeğini yatırımcıların göz ardı ettiğine vurgu yaptı. Bu süreçte uzmanlar altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaşmaya devam ediyor.

İşte uzmanların altın yorumları...

Güncel altın grafiği

Stratejist ve özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, sosyal medya hesabından yaptığı gram altın analizinde şu açıklamayı paylaştı; "Defalarca ''424 geçilmediği sürece güçlenemez'' uyarısını verdik. 424'ü tepe yapıp saldı kendini aşağı. 406 ve 395 seviyeleri tepki yükselişi için izlenebilir." dedi.

Baştürk gram altın grafiğini de paylaştı:

"Gram altın 411 lira direncini kırmazsa 393 lira olabilir"

Meksa Yatırım günlük altın analizinde gram altının 411 direncini kıramadığı takdirde, 393'e kadar gerileyebileceğini vurgulayarak şu açıklamayı paylaştı:

"Gram Altın, TCMB nin attığı adımlar sonrası, USDTRY tarafındaki hareketin de etkisiyle geri çekilmeye devam ediyor. 406 desteğinin altına inmeyi bu sabah itibari ile başarmış gözüküyor. Bu nedenle kısa vadeli direnç olarak 411 direncini kullanabiliriz.

411 üzerine yeniden çıkabilirse, 415 - 420 ve 424 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 411 altında 400 ve 393'e doğru gerileme gözleyebiliriz."

"Gram altın 440 lira olabilir"

Dinamik Menkul günlük altın analizinde gram altının 416,91 seviyesini geçmesi halinde 440 TL civarında olabileceğini vurguladı ve şu yorumu paylaştı:

"Ons altın ve kurlardaki düşüşlerin etkisiyle güne sert satışla başlayan Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü işlemler ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi durumda, 416,91 seviyesinin geçilmesi halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95

Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19"