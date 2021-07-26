Altın fiyatları yeni haftaya böyle başladı!

Fed'in yapacağı faiz toplantısı öncesinde ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Cuma gününe oranla ons altın yüzde 0.25 yükselişle 1806 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında bu hafta yönü Fed'in toplantı öncesi ve toplantı sonrasında ABD dolarındaki hareket ve ABD hazine kağıdı getirilerinin belirleyeceğini işaret etti.

FED'den değişiklik beklenmiyor

Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, varlık alım programının azaltılması konusunda bir işaretin verileceğini bekliyorlar.

İlk destek 1791 dolar

Analistler ons altın için ilk desteğin 1791 dolar olduğunu bunun kırılması halinde 1749 dolara kadar sarkmaların yaşanabileceğini belirtti. Direnç olarak ise sırasıyla 1814 dolar ve 1833 dolar öne çıktı.

Gram altın 496 lira seviyesinde

Gram altın fiyatları 500 liranın altında seyretmeye devam ediyor. Saat 08:18 itibariyle gram altın 496.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.