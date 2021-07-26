  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Algınız batsın! Basın oralarda özgür, Türkiye'de özgür değil öyle mi?

Kabaş yine provokasyon peşinde! Yangından bile malzeme çıkarmak istedi

Şiddetli yağışlar bir ülkeyi daha vurdu! Otoyol çöktü: Ölü ve yaralılar var

Bir ülke daha milyon dolarlar akıtmış! İşte besleme medyanın en bonkör foncu ülkesi

Koronavirüs aşılamaya rağmen durdurulamıyor

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Bunları düşünün

Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek

Video yayımlandı! AFAD'tan vatandaşlara uyarı

Erdoğan'ın KKTC müjdesini anlamadı: Emperyalist güçler, 'külliye' için mi kınama açıklaması yapıyor, Perinçek?

Yunan casustan çarpıcı açıklama: Dağlık Karabağ'da olanlar bizim de başımıza gelebilir
Memurlar zam talebini açıkladı
Bayram sonrası işte dolarda son durum
Tunus'taki darbe ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama!
TÜBİTAK’tan 128 personel müjdesi
Ekonomi Altın fiyatları yeni haftaya böyle başladı!
Ekonomi

Altın fiyatları yeni haftaya böyle başladı!

Altın fiyatları, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed'in faiz kararını açıklamasına çok az bir süre kala altın fiyatları stabil kalmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:24:00 -
Altın fiyatları yeni haftaya böyle başladı!

Fed'in yapacağı faiz toplantısı öncesinde ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Cuma gününe oranla ons altın yüzde 0.25  yükselişle 1806 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında bu hafta yönü Fed'in toplantı öncesi ve toplantı sonrasında ABD dolarındaki hareket ve ABD hazine kağıdı getirilerinin belirleyeceğini işaret etti.

FED'den değişiklik beklenmiyor

Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, varlık alım programının azaltılması konusunda bir işaretin verileceğini bekliyorlar.

İlk destek 1791 dolar

Analistler ons altın için ilk desteğin 1791 dolar olduğunu bunun kırılması halinde 1749 dolara kadar sarkmaların yaşanabileceğini belirtti. Direnç olarak ise sırasıyla 1814 dolar ve 1833 dolar öne çıktı.

Gram altın 496 lira seviyesinde

Gram altın fiyatları 500 liranın altında seyretmeye devam ediyor. Saat 08:18 itibariyle gram altın 496.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay