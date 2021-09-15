Altın fiyatları yatırımcıyı üzerken uzman isimden uyarı geldi: Bundan kaçış yok

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'den gelen son enflasyon verilerini değerlendirdi.

İslam Memiş, “Dün önemli bir veri açıklandı. Hafta başından beri konuşuyoruz. Amerika enflasyonu beklentiler dahilinde geldi ama yüksek olduğunu görüyoruz. Piyasalara nasıl yansıdı?” sorusuna yanıt verdi.

Memiş yaptığı açıklamada, “Açıkçası yüzde 5’in üzerinde yansıdı. Dolar varlıklarında tekrar gerilemeye neden oldu. Yani dolar endeksi düştü, emtia fiyatları yükseldi. En azından düşüşlerinin 1780 dolarlar seviyesiyle sınırlı kaldığını gördük. 1800 dolar seviyesinin üzerinde yerlerişte. 1800 dolar seviyesinde uzaklaşmak istemeyen bir ons altın var ama dar bant aralığına sıkıştı. Aşağıda 1780 yukarıda 1830 dolar var. Bu bant aralıklarında gelip gidiyor. Gram altın fiyatı zaten dolar kurundan ve ONS altından destek gördü. 488 lira seviyesi üzerinde yerleşmeye çalışıyor. Burada bir bant kırılması yok. Ama genel itibariyle baktığımız zaman da enflasyon yıllık bazda Amerika'da yüksek, Türkiye'de yüksek düzeyde. Avrupa'da yüksek ve haliyle de enflasyon fiyatlaması başlarsa piyasalarda ciddi bozulmalar görebiliriz. Ama dünkü enflasyon rakamları dolar endeksinde düşüşlere emtia fiyatlarında tekrar toparlanmaya neden olduğunu görmüş olduk.” dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika enflasyonu açıklanırken iki vurgu yapıldı. Çekirdek enflasyon değeri, manşet enflasyon. Manşet enflasyonu çok fazla duymuyorduk. Bu bir algı oyunu mu? Neden bu ibareler?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Önlenemeyen hiper enflasyondan dünyanın kaçışları yok"

Merkez bankaları bu enflasyon sürecini yapmakta ciddi bir anlamda köşeye sıkıştığı için hem söylemde piyasaları baskılamaya devam ediyorlar hemde söylem değişikliğine gidiyorlar. Bu söylem değişikliği zaman zaman da kafa karışıklığına neden oluyor. İşte çekirdek enflasyon, manşet enflasyon, geçici enflasyon gibi birçok terimler üremeye başladı. Ama gerçek olan dünyada şu anda otomotiv sektörü konut sektörü, gıda sektörü ve insanlar yaşam alanlarında mecbur ihtiyaçlarında ciddi bir hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığı dünya genelinde artmaya devam ediyor ve dünya genelinde Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, Türkiye’de insanların hissettiği enflasyon rakamları daha fazla ve haliyle insanlar fakirleşme devam ediyor ve bu teknik olarak da piyasaların bozulmaması için de merkez bankaları köşeye sıkışmış bir şekilde bu söylem değişikliğe gitmesi gerekiyor. Gerçek olan enflasyonun olduğu her yerde gerçek fiyatlamalar er ya da geç gerçekleşir, eşittir bu emtia fiyatlarının daha yükselmesi anlamını taşır. O yüzden enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi değerli madenler, yatırım araçları güvenli bir limandır ve güvenli limanlara olan talebin özellikle 4 aydır bilerek ve isteyerek baskılanması da aslında bize bir tehlikeyi gösteriyor. Önlenemeyen hiper enflasyondan dünyanın kaçışları yok. O yüzden insanlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin özellikle bu süreçte değerinin düşeceği ile alakalı düşüncelerinin bence olmaması gerektiğini söyleyebilirim..”