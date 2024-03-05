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Ekonomi Altın fiyatları uçuşa geçti!
Ekonomi

Altın fiyatları uçuşa geçti!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:09:00 -
Altın fiyatları uçuşa geçti!

Ons altının yükselmesi ve kur artışı, gram altın fiyatlarında hızlı yükselişe neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarının artmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Ons altının yükselmesi ve kur artışı, gram altın fiyatlarında hızlı yükselişe neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarının artmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimlerinin haziranda başlayacağı beklentisiyle birlikte yükseliyor.

Ons altın fiyatı bugün yüzde 1,6'lık artışla 2 bin 119 dolarla üç ayın zirvesini görürken, 2 bin 135 dolarlık tarihi zirveye yaklaştı.

Gram altın da bugün 2 bin 150 TL ile tarihi zirvesini yeniledi. Hem ons altın fiyatlarındaki hem de dolar/TL kurundaki artış, gram altın fiyatlarında hızlı artışı beraberinde getirdi.

Yıla 2 bin 59 dolar seviyesinden başlayan ons altın 14 Şubat'ta 1990 dolara kadar geriledikten sonra artışa geçmişti.
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Yıla 1920 TL seviyesinden başlayan gram altında ise yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 12 oldu.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlenirken, bu gelişme altın fiyatlarını destekliyor.

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