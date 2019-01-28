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Altın fiyatları son 9 ayın zirvesinde! İşte çeyrek altın son durum...

Altın fiyatları son 9 ayın zirvesini gördü. Gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını bin 473 liradan işlem görüyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:38
Altın fiyatları son 9 ayın zirvesinde! İşte çeyrek altın son durum...

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 primle 220,1 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını bin 473 liradan satılıyor.

Altın yükselişti

Cuma günü 15 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.309,80 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyerek 1.302,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

"Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz"

Ons altın fiyatının 1.297 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1.305 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında yükselişler sırasıyla 1.305 ve 1.312 dolar seviyesine kadar sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışı, Fed'in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:38
  1. Merkez Bankası
  2. Kapalıçarşı
  3. 5 Mayıs
  4. Altının gram fiyatı
  5. gram altın fiyatları

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