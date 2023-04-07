Altın fiyatları o tarihte uçuşa geçecek! 1500 TL'ye çıkacağı zaman duyuruldu

Finans analisti İslam Memiş, rekor kıran gram altın için "Tamam mı, devam mı?" sorusuna yanıt verdi. Memiş, gram altında zaman aralıkları vererek yükseliş ve düşüş tahmini yaparak, öngörüsünü paylaştı. Gram altında 1500 TL için tarih veren Memiş, 'dip' için de beklediği seviyeyi açıkladı.

Katıldığı Youtube programında piyasalardaki durumu değerlendiren Memiş, "Yeni normalimiz belirsizlik. Artık insanlarımız buna alışsa iyi olur. 2023 yılında her ayın birbirinden farklı fiyatlamada olacağını, profesyonel yatırımcının kazanacağı, acemi yatırımcının risklerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etmiştim. Küresel piyasalarda zaten bir tıkanıklık vardı. İnsanlar bırakın para kazanmayı, paralarının bile garanti altında olmadıklarını sorgular hale geldi.

Ciddi bir belirsizlik var. Bu dağın arkasındaki hikayeye baktığımızda Çin ne istiyor? Avrupa'da enflasyon mu istiyor, yeni bir ticari alan mı oluşturmak istiyor, ABD-Çin ticaret savaşları yeniden gelecek mi? Bunlar da sorgulanıyor.

Artık normalleşen, gelenekselleşmiş bir yatırım aracı veya yatırım süreci görmeyeceğiz. Farklılaşan bir ekonomik düzen göreceğiz diye tahmin ediyorum. Şu anda para savaşları var ve muhtemelen Çin başı çekecek, Rusya destek verecek. Suudi Arabistan'ın Çin'in, Rusya'nın yanında olacağını tahmin ediyorum. Bu kez enflasyon bahanesini sanırım OPEC üyelerine yıkacaklar. Yeni bir günah keçisi arıyorlardı. Bence enflasyon yeniden patlayacak" dedi.

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"Altın ve gümüş fiyatlarına baktığımızda kafa karışıklığına gerek yok" diyen İslam Memiş'in altın ve gümüş için genel değerlendirmesi şöyle: "Bu zirveler test edilecek, kaçınılmaz. 2023'te artık kaçış yok. Yükseliş yeni başladı, kimsenin tereddüdü olmasın. 3 ayda gramında 170 lira değeri arttı. Ons altın 2028 dolara kadar yükseldi.

205 dolarlık bir değer artışı. Yılın ilk çeyreği bu şekilde, yılın ikinci çeyreğinde de değer artışı devam edecek ancak aylık bazda kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bazen düzeltme hareketlerine ihtiyacımız var.

Ons altında 1960 dolar güçlü bir destek seviyesi. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Gram tarafında 1250 lira seviyesini takip etmemiz gerekiyor. İlk destek seviyeleri buralar. Aşağısında farklı alımlar var. Yatırımcı bunları yakından takip etmeli."

2023'te beklediğim kâr getiri oranı...

İslam Memiş, genel değerlendirmesinin ardından gram altın ve ons altın için uzun vadeli altın tahminini de aktardı. Memiş, akıllardaki kritik sorulara da şöyle yanıt verdi:

"Uzun vadede 1450, 1500 öngörümde değişiklik yok. Finansal okuryazarlığı az olanlara, korku ve panikle hamle yapıyorsunuz, 1285'ten gram altın alıyorsunuz, zarar ettim diyorsunuz. Bunlar yanlış şeyler. Biraz daha objektif bakmak lazım olaylara. Acemi yatırımcıları kabul etmeyen bir dünya düzeni var karşımızda. Manipüle edilmiş, yatırımcının mutlaka kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Ben bilmiyorum demeyi kabul etmiyor piyasa. İnsanlar o yüzden uzun vadeli yatırımlara yön vermeli. Mesele bunun adı altın ve gümüş değil, döviz de olabilir, borsa da kripto para da olabilir ama uzun vadeli olmalı. Altın fiyatları 20, 30 yıla bakıldığında değer artışlarını her yıl devam ettiriyor. Geçen yıl yüzde 43 kazandırdı, bu yıl yüzde 50'den fazla getirisini yılın son çeyreğinde konuşmuş olacağız."

Gümüş için ezber bozan tahmin

Açıklamalarında sık sık altını ön plana koyan İslam Memiş, rekorların ardından ezber bozarak gümüşle ilgili flaş öngörülerde bulundu. Memiş'in açıklamaları şöyle: "Gümüşün ons fiyatı 25 dolar, gram fiyatı 16 lira seviyesi üzerinde görüldü. Burada beklentilerimiz yıl içinde var. Ons gümüşte 40 dolara kadar önü açık olan ons fiyatı var. Gümüş tarafında da ciddi anlamda değer artışı olacak. İki yıldır baskılanıyor. Gereğinde fazla baskılanınca biz ciddi bir patlak göreceğiz ons gümüşte ve gram gümüşte. Gram gümüşü ve ons gümüşü altın kadar önemsiyorum.

Son iki yıldır altından fazla getiri sağlayan bir gümüş var karşımızda. Bir yerden patlak verecek. Belirsizliğini koruyor. Altın gümüş rasyosu bir umut aslında. 80 seviyesi altına kadar sarkar, 77'ye kadar gerileyebilir, böyle olunca gümüşün performansı altından daha çok olur diye tahmin ediyorum."

İslam Memiş, değerlendirmelerinin sonunda yatırımlardan kazançlı çıkmak için ne yapılması gerektiği konusunda kişisel değerlendirmelerini aktardı. Memiş, "Piyasalar son bir yıldır, günlük al sat yatırımcısını tanımıyor, öldü. Yalan bu. Bunlara inanmayın, makas aralığına bakın bankanın. 50-60 TL. Bu aralıkta kazanma şansınız yok. Bunu bilerek bitirdiler. Ekranlarla serbest piyasa arasında 30-35 lira gerçek fiyat yok. Mecburen bütün dünyadaki yatırımcıları uzun vadeli yatırımcı yaptılar.

Fed istediğini aldı, dolar endeksini 117'ye kadar yükseltti. Fed önden yüklemeli faiz artırımları yaptı ama koca bir balon. ABD'nin dümeni bozuldu. Bankalar iflas ediyor, yakında Mortgage düzeni iflas edecek. O yüzden inanmamak lazım, uzun vadeli yatırımcı olmak lazım, varlıklarını çeşitlendireceksin. Piyasa senin keyfine göre hareket eden bir alan değil. O zaman KKM'ye geçeceksin, rahat edeceksin. Ben uzun vadeli yatırımcıyım, varlıklarıma nasıl yön verebilirim, mantıklı karar nasıl alabilirim diye bir zihniyet reformu yapmak lazım.

Gram altın özelinde konuşalım. Yaz aylarında 1500'lü rakamları gördüğümüzde teknik bir düzeltme olacak, altın düştü diyecekler. 1400'e düştü diyecekler. Bu düşme, yükselme kimin hesabına geliyor bilmiyorum ama algısal bir durum bu.Nisanda teknik düzeltme bekliyorum ancak genelde altın yeni rekorları test edince, bugüne kadar almayı ihmal edenler yeniden sahneye geliyor. Göreceğiz rekorları, iyi bir fırsat da verecek ama önemli olan o gün bu yatırımcıların nakitte bekleyip beklemeyeceği. 1960 dolar seviyesini ons altında önemsiyorum. Nisan içinde 1960 ve alt rakamları bekliyorum. Yukarıda 2050 ve 2070 var. Aşağıdaki alanımız daha fazla. Ben destek seviyesini satın alırım ve beklemeyi tercih ederim. Gram altın TL'de de 1230'lu rakamları bekliyorum" diye konuştu.