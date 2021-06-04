Altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 4 Haziran altın fiyatı
Altın fiyatları son günlerde bir hayli merak ediliyor. 1 Haziran’dan sonra kontrollü kademeli normalleşme ile birlikte düğün ve nihaklara izin çıkmasından sonra altın fiyatlarında da bir hareketlenme söz konusu oldu. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 4 Haziran güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatları mayıs ayında da rekora koşmaya aday. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberde yer alıyor. İşte 3 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
520,52
524,61
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
523,12
523,23
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.867,60
1.868,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
836,87
855,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.347,96
3.411,43
YARIM ALTIN FİYATI
1.668,75
1.710,95
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.347,96
3.411,43
ATA ALTIN FİYATI
3.431,00
3.527,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
286,51
343,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
471,10
503,32