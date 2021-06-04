Altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 4 Haziran altın fiyatı

Altın fiyatları son günlerde bir hayli merak ediliyor. 1 Haziran’dan sonra kontrollü kademeli normalleşme ile birlikte düğün ve nihaklara izin çıkmasından sonra altın fiyatlarında da bir hareketlenme söz konusu oldu. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 4 Haziran güncel altın fiyatları...