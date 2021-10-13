Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL
Güncel altın fiyatları | Altın günü yükselişle kapattı. 12 Ekim 2021 kapanışına göre 13 Ekim'de külçe altının gram fiyatı yüzde 1,81 yükledi. Peki, gram altın ne kadar?
Yeni güne yükselişle başlayan altın kapanışta da yüzleri güldürdü. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça satılıyor?
Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL
Güne yükselişle başlayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 523 lirayı geçti.
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 522,78 522,74
Çeyrek altın 846,00 861,00
Yarım altın 1.692,00 1.720,00
Cumhuriyet 3.378,00 3.426,00
22 Ayar Bilezik 473,47 478,02