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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL

Güncel altın fiyatları | Altın günü yükselişle kapattı. 12 Ekim 2021 kapanışına göre 13 Ekim'de külçe altının gram fiyatı yüzde 1,81 yükledi. Peki, gram altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 18:43:00 -
Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL

Yeni güne yükselişle başlayan altın kapanışta da yüzleri güldürdü. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça satılıyor?

Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL

Güne yükselişle başlayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 523 lirayı geçti.

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın           522,78                   522,74

Çeyrek altın        846,00                   861,00

Yarım altın          1.692,00               1.720,00

Cumhuriyet       3.378,00               3.426,00

22 Ayar Bilezik  473,47                   478,02

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