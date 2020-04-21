Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar

21 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Çin'in Vuhan kentinde görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Virüsün Türkiye'de de görülmesi altın fiyatlarında büyük değişikliklere yol açtı. Yatırımcılar ve hediye amaçlı alım satım yapmak isteyen birçok kişi altının son dakika durumunu araştırmaya başladı. Altının son durumunu sizin için araştırdık. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

21 nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Yarım altın; 1.211,60 liradan alınırken, 1.242,90 liraya satılıyor.

Tam altın; 2.038,28 liradan alınırken, 2.079,29 liraya satılıyor.

Çeyrek altın; 607,10 liradan alınırken, 621,00 liraya satılıyor.

Gram altın; 377,70 liradan alınırken, 377,85 liraya satılıyor.