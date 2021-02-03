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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:20:00 -
Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Pandemi nedeniyle zirveye ulaşan altın fiyatları neredeyse çakıldı. Son günlerde altın alacakları sevindirecek düşüş yaşayan altın fiyatları gündemden düşmüyor. Bugün de altında %40 oranında düşüş yaşandı. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Güncel altın fiyatları

Tam altın

Alış: 2.715,00 TL

Satış: 2.735,00 TL

Yarım altın

Alış: 1.358,00 TL

Satış: 1.368,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 679,00 TL

Satış: 684,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 2.778,00 TL

Satış: 2.799,00 TL

Gram Altın

Alış: 422.68 TL

Satış:422.81 TL

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