Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Pandemi nedeniyle zirveye ulaşan altın fiyatları neredeyse çakıldı. Son günlerde altın alacakları sevindirecek düşüş yaşayan altın fiyatları gündemden düşmüyor. Bugün de altında %40 oranında düşüş yaşandı. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Güncel altın fiyatları
Tam altın
Alış: 2.715,00 TL
Satış: 2.735,00 TL
Yarım altın
Alış: 1.358,00 TL
Satış: 1.368,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 679,00 TL
Satış: 684,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 2.778,00 TL
Satış: 2.799,00 TL
Gram Altın
Alış: 422.68 TL
Satış:422.81 TL