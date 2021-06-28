Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları Haziran ayının ortalarından itibaren düşmeye başladı. Mayıs ayında büyük bir yükselişe imza atan altın fiyatları, hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nın faiz kararı sonra altın önemli bir düşüş gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı faiz kararı sonrası 495 TL’yelere kadar düştü. Düğün ve nikah merasimlerine izin çıkmasından sonra altın fiyatları hareketlenmesi bekleniyordu ancak tam aksine altın fiyatı bir hayli düşüş gerçekleştirdi. Peki altın fiyatları ne olur? Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselir mi? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın düşer mi, çıkar mı? İşte 28 Haziran altın fiyatları son durum.
Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları 28 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 498 lira alış ve 502 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 28 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 801 lira alış ve 819 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
500,91
501,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.779,47
1.779,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.205,79
3.266,49
YARIM ALTIN FİYATI
1.597,89
1.638,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.205,79
3.266,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,40
329,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
451,53
482,99