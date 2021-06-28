Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları Haziran ayının ortalarından itibaren düşmeye başladı. Mayıs ayında büyük bir yükselişe imza atan altın fiyatları, hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nın faiz kararı sonra altın önemli bir düşüş gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı faiz kararı sonrası 495 TL’yelere kadar düştü. Düğün ve nikah merasimlerine izin çıkmasından sonra altın fiyatları hareketlenmesi bekleniyordu ancak tam aksine altın fiyatı bir hayli düşüş gerçekleştirdi. Peki altın fiyatları ne olur? Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselir mi? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın düşer mi, çıkar mı? İşte 28 Haziran altın fiyatları son durum.