  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O köy alevlere teslim oldu! Evler tek tek küle döndü
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi
Yahudi provokatörler provokasyona devam ediyorlar: Yine Filistinlilere saldırdılar
Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları Haziran ayının ortalarından itibaren düşmeye başladı. Mayıs ayında büyük bir yükselişe imza atan altın fiyatları, hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nın faiz kararı sonra altın önemli bir düşüş gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı faiz kararı sonrası 495 TL’yelere kadar düştü. Düğün ve nikah merasimlerine izin çıkmasından sonra altın fiyatları hareketlenmesi bekleniyordu ancak tam aksine altın fiyatı bir hayli düşüş gerçekleştirdi. Peki altın fiyatları ne olur? Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselir mi? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın düşer mi, çıkar mı? İşte 28 Haziran altın fiyatları son durum.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 08:41:00 - 2021-06-28 08:42:30
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları 28 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 498 lira alış ve 502 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 28 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 801 lira alış ve 819 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,91

501,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.779,47

1.779,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.205,79

3.266,49

YARIM ALTIN FİYATI

1.597,89

1.638,25

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.205,79

3.266,49

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,40

329,30

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

451,53

482,99

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay