Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek ne kadar, yarım altını kaç TL? Altında yeni tahmin var mı?

Yatırımcılar yeni haftanın ilk gününde başta gram altın fiyatı olmak üzere, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Ons, bir haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, altının gramı da yönünü yukarı çevirdi. Tüm gözler Çarşamba gününe çevrilirken uzmanlar, ‘altın fiyatları için iyi bir haber olmayabilir’ diyerek Fed’den gelecek açıklamalara dikkat çekti.

Altın fiyatları, ABD dolarındaki hafif gerileme ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman cazibesini artırmasıyla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN!

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Gerilimin daha uzun süre devam edeceğini gösteren son jeopolitik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, sarı metal güvenli liman akımlarıyla yeniden ilgi görüyor. FOMC tutanakları, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için izlenecek ve politika yapıcılardan gelecek şahin bir yaklaşım, faizlerin potansiyel olarak daha uzun süre yüksek tutulacağı endişelerini yenileyebilir ve bu da altın fiyatları için iyi bir haber olmayabilir" dedi.

Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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19 Şubat Pazartesi 2024 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.003,21

Gram altın satış: 2.003,49

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.396,00

Çeyrek altın satış: 3.494,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.855,00

Yarım altın satış: 7.019,00

Tam altın alış: 13.605,00

Tam altın satış: 13.975,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.790,00

Cumhuriyet altını satış: 13.998,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.000,00

Ata altın satış: 14.266,00