Altın fiyatları ne kadar daha düşecek? 18 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.654 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

18 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları

Gram altın alış fiyatı: 397,51 TL

Gram altın satış fiyatı: 397,60 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 643,19 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 658,31 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.282,36 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.316,62 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL

Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL

Altın düşecek mi?

Altının gram fiyatı, 397,5 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından daha düşerek 397 lirayı gördü.

16.21 itibari ile 398 lira seviyesinde.

Dün altının ons fiyatı dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 399,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni günde 397,5 lirayla 17 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 399,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.654 liradan satılıyor.