  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!

Katil ile şeytan görüştü

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

Kılıçlı yemin kriziyle ihraç edilmişti! Mahkeme kararı iptal etti

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye
Ekonomi Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Bugün altın fiyatları ne oldu? Yatırımcısıyla da vatandaşıyla da yakından takip edilen altın piyasası güne nasıl başladı? İşte altın piyasasından son ayrıntılar…

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın alım satımı yapanlar merakla güncel altın fiyatlarını gözlemliyorlar.

Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” diye araştırmalar yapıyorlar

2 Aralık Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.756,06 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.536,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.072,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.053,62 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.992,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.425,88 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.219,74 dolar

Altın fiyatlarında artış sürüyor! İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarında artış sürüyor! İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatlarında artış sürüyor! İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23