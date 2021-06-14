  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kısıtlama sonrası şaşırtmayan görüntü
Yunanistan'ı Türkiye'yi korkusu sardı!
Talimatı kimden aldığını açıkladı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü
Ekonomi Altın fiyatları kritik sınıra geriledi! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları kritik sınıra geriledi! İşte son rakamlar

Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Pandemi süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Yeniakit Publisher
2021-06-14 09:10:00 -
Altın fiyatları kritik sınıra geriledi! İşte son rakamlar

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın ilk gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi.

Bin 900 dolar seviyelerinden bin 864 dolarlara gerileyen ons altın, fiyatları da aşağı çekti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 813 liradan başladı. Peki, düşüş seyri gösteren altın fiyatlarında son durum ne?

İşte 14 Haziran 2021 altın piyasasında son rakamlar…

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 502,78

SATIŞ(TL) 502,87

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 813,00

SATIŞ(TL) 829,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.627,00

SATIŞ(TL) 1.659,00

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALIŞ(TL) 3.250,00

SATIŞ(TL) 3.306,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay