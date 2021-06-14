Altın fiyatları kritik sınıra geriledi! İşte son rakamlar

Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Pandemi süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...