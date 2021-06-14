Altın fiyatları kritik sınıra geriledi! İşte son rakamlar
Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Pandemi süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın ilk gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi.
Bin 900 dolar seviyelerinden bin 864 dolarlara gerileyen ons altın, fiyatları da aşağı çekti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 813 liradan başladı. Peki, düşüş seyri gösteren altın fiyatlarında son durum ne?
İşte 14 Haziran 2021 altın piyasasında son rakamlar…
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 502,78
SATIŞ(TL) 502,87
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 813,00
SATIŞ(TL) 829,00
Yarım altın fiyatı
ALIŞ(TL) 1.627,00
SATIŞ(TL) 1.659,00
Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ALIŞ(TL) 3.250,00
SATIŞ(TL) 3.306,00