Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor! İşte son rakamlar

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, bu sabaha da oldukça hareketli başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bugün erken saatlerde Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı 525 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte günün altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 525,07

SATIŞ: 525,98

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 844,00

SATIŞ: 867,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.679,00

SATIŞ: 1.734,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.482,00

SATIŞ: 3.535,00