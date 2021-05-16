  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji’den iki il için uyarı
THY'den çok önemli kademeli normalleşme açıklaması
Vali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ilgili açıklama
Katil İsrail biri çocuk iki kişiyi katletti
Ekonomi Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şok bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:26:00 -
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Türkiye'de piyasalar tatilde. Yarın açılacak piyasa öncesi dolar ve altında yükseliş sürüyor. Kapalı piyasada altının gramı 500 lirayı geçerken, dolar 8.5 lira seviyesinin etrafında dolanıyor. Yarın piyasalar açılır açılmaz büyük bir hareketliliğin olması beklenirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi. 

9 günlük tatilin ardından yarın sabah yaşanacak hareketliliğe gönderme yapan İslam Memiş, Türk Lirası'nda kalan yatırımcıların yarın döviz ve altın almalarının akıllıca olmayacağını söyledi. Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşım aradı 'TL’de kaldım, yarım sabahtan döviz, altın, gümüş alayım mı' dedi. Ben 'Gaza gelme, burası Nisan’da alanların kaymağını yediği yer, bekle' dedim" ifadelerini kullandı. 

Yatırımcılara uzunca bir süredir bankalardaki altın ve gümüşlerini fiziki altın ve gümüşe çevirmelerini tavsiye eden İslam Memiş, ekstra ödemeden bu işlemi nasıl yapabileceklerini de yolunu gösterdi. İşte Memiş'in altın ve gümüşü fizikiye çevirmek için verdiği tüyolar...

Bankada altın veya gümüş birikimim var, exstra ödeme yapmadan fizikiye çevirmek istiyorum, ne yapmalıyım? Agresif yükselişlerde (satış fırsatı verdiğinde) uygulama üzerinden satılır, fiziki alım maliyeti hesaplanır, o gün veya birkaç gün içinde o fiyata gerilediğinde hemen alınır.*

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!
Gündem

Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti
Gündem

İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler CHP'nin İslam dinine verdiği zararları ve seçim zamanı sıkıştığı zaman dini siyasete nasıl alet ettiğin..
İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!
Dünya

İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!

Gazze'de medya binasını hedef alan Siyonist İsrail'in savaş uçakları Hamas liderlerinden Halil el Hayya'nın evini bombaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay