Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Türkiye'de piyasalar tatilde. Yarın açılacak piyasa öncesi dolar ve altında yükseliş sürüyor. Kapalı piyasada altının gramı 500 lirayı geçerken, dolar 8.5 lira seviyesinin etrafında dolanıyor. Yarın piyasalar açılır açılmaz büyük bir hareketliliğin olması beklenirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi.

9 günlük tatilin ardından yarın sabah yaşanacak hareketliliğe gönderme yapan İslam Memiş, Türk Lirası'nda kalan yatırımcıların yarın döviz ve altın almalarının akıllıca olmayacağını söyledi. Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşım aradı 'TL’de kaldım, yarım sabahtan döviz, altın, gümüş alayım mı' dedi. Ben 'Gaza gelme, burası Nisan’da alanların kaymağını yediği yer, bekle' dedim" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara uzunca bir süredir bankalardaki altın ve gümüşlerini fiziki altın ve gümüşe çevirmelerini tavsiye eden İslam Memiş, ekstra ödemeden bu işlemi nasıl yapabileceklerini de yolunu gösterdi. İşte Memiş'in altın ve gümüşü fizikiye çevirmek için verdiği tüyolar...

Bankada altın veya gümüş birikimim var, exstra ödeme yapmadan fizikiye çevirmek istiyorum, ne yapmalıyım? Agresif yükselişlerde (satış fırsatı verdiğinde) uygulama üzerinden satılır, fiziki alım maliyeti hesaplanır, o gün veya birkaç gün içinde o fiyata gerilediğinde hemen alınır.*