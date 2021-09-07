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Ekonomi Altın fiyatları en düşük seviyede!
Ekonomi

Altın fiyatları en düşük seviyede!

Dolar endeksine göre aksiyon alan altın fiyatları günün en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:01:00 -
Altın fiyatları en düşük seviyede!

Altın fiyatları günün dip seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksindeki düşüşle birlikte yükselişe geçen ons altın, durumun terse dönmesiyle kayba yöneldi. Ons altın gün içinde en düşük 1820 doları, en yüksek 1827 dolar seviyesini gördü.

Dolar endeksinde yaşanan yüzde 0.1'lik gerilemenin etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları dolar endeksinin yataya dönmesiyle birlikte ons altın günün en düşük seviyesine geriledi.

Gram altın da düşüşte

Gram altın fiyatları da ons altındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetti. Gram altın gün içinde en düşük 484.7 lirayı, en yüksek 486.8 lira seviyesini gördü.

Saat 08:09 itibariyle gram altın 484.7 liradan alıcı bulunuyor.

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