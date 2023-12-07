'Altın fiyatları darbe alabilir!'

Dünya Altın Konseyi, ABD ekonomisi yumuşak inişi başarır ise altın fiyatlarının darbe almasının büyük olasılık olduğunu belirtti.

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, bu yıl yükselen enflasyon ve faiz oranlarına rağmen ABD ekonomisi 2024 yılında yumuşak iniş olarak adlandırılan bir iniş gerçekleştirir ve resesyondan kaçınırsa altın fiyatları muhtemelen darbe alacak.

WGC, 2024 altın görünümü raporunda, piyasanın şu anda ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş beklediğini - enflasyonun önemli bir olumsuz yan etki olmaksızın düştüğü - ve bunun küresel ekonomiyi de destekleyeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Geçmiş verilere göre, yumuşak inişler genellikle altına fayda sağlamamış, fiyatlar ya sabit kalmış ya da düştü.

Ancak WGC yumuşak inişin kaçınılmaz olduğundan emin değil ve hafif bir resesyonun hala ihtimaller dahilinde olduğunu savunuyor. WGC'nin baş piyasa stratejisti John Reade , "Bu düz bir çizgi olmayacak. Yılın bazı bölümlerinde daha hızlı ABD ekonomik büyümesi ve daha zayıf ABD ekonomik büyümesi görülecek" dedi.

Reade, altın için en güçlü görünümün ABD'de hafif bir resesyon olacağını ve yatırımcıların bir sığınak olarak değerli metale yöneleceğini savundu. Bununla birlikte, Federal Rezerv faiz oranlarını düşürdüğünde altının muhtemelen yükseleceğini söyledi.

Reade, "Bu, ABD para politikasının ve ABD ekonomik görünümünün altın için ne kadar önemli olduğunun bir yansıması. Faiz indirimlerinin hızı ve zamanlaması belirsiz ama faizler düştüğü sürece altın iyi olacak" dedi.

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Reade'e göre piyasa şu anda gelecek yıl için yaklaşık beş faiz indirimi fiyatlıyor. Fed faiz indirimine başladığında yatırımcılar muhtemelen altın için pozisyon alabilecekler. Reade, "Bir kez başlangıç olduğunda, insanlar bir yörünge seçebilecekler" diye konuştu.

Bu arada Reade, özellikle Hindistan, Orta Doğu ve Çin gibi fiziki altın alıcılarının fiyatlara daha duyarlı olduğu yerlerde fiyatların dalgalı seyretmesi halinde fiziki altın alımlarının da darbe alacağını söyledi.

Reade, merkez bankası alımlarının hızlanmaya devam edeceğini ancak son iki yıldaki hızını koruyup korumayacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi. WGC'ye göre, merkez bankaları geçen yıl 1.136 metrik ton altın satın alarak rekor kırdı ve bu yıl da bu rekoru kırabilir.

WGC, jeopolitik riskin de altın için bir miktar destek sağlayacağını söyledi. Bu yıl, bölgesel bankacılık krizi ve İsrail-Hamas savaşı altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. WGC'ye göre portföyde altın bulundurmak için nedenler arasında ABD, Tayvan ve Hindistan'da yaklaşan seçimler de yer alıyor.