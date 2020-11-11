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Ekonomi Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatları!
Ekonomi

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatları!

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları, yatırımcılar tarafından tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın 11 Kasım Çarşamba ne kadar oldu? İşte 11 Kasım altın fiyatları; son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Yeniakit Publisher
2020-11-11 08:39:00 - 2020-11-11 08:40:01
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatları!

Hem Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevlendirmeler sonrasında, piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta ortasında da devam ediyor. Gün sabah altın fiyatları düşüşle başladı. Ancak gün içerisinde yükselişe geçen altın günü 494 TL’den kapattı. 11 Kasım altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden yatırımcı, altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatlarında son durum ne sorusunu merak ediyor.

Son gelen verilere göre altın düşüş yönünde seyrediyor 9 Kasım Pazartesi günü 536 TL’ye kadar çıkan gram altın 11 Kasım itibariyle 494,36-494,45 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım Altın fiyatları!

Gram alın ne kadar?

Alış 496,04

Satış 499,49

Çeyrek altın ne kadar?

791,46

808,94

Yarım altın ne kadar?

1.577,11

1.616,95

Cumhuriyet altını ne kadar?

3.165,82

3.225,87

Ata altını ne kadar?

3.279,11

3.363,81

22 ayar bilezik ne kadar?

448,97

466,34

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