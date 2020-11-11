Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatları!

Hem Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevlendirmeler sonrasında, piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta ortasında da devam ediyor. Gün sabah altın fiyatları düşüşle başladı. Ancak gün içerisinde yükselişe geçen altın günü 494 TL’den kapattı. 11 Kasım altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden yatırımcı, altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 11 Kasım Altın fiyatlarında son durum ne sorusunu merak ediyor.

Son gelen verilere göre altın düşüş yönünde seyrediyor 9 Kasım Pazartesi günü 536 TL’ye kadar çıkan gram altın 11 Kasım itibariyle 494,36-494,45 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım Altın fiyatları!

Gram alın ne kadar?

Alış 496,04

Satış 499,49

Çeyrek altın ne kadar?

791,46

808,94

Yarım altın ne kadar?

1.577,11

1.616,95

Cumhuriyet altını ne kadar?

3.165,82

3.225,87

Ata altını ne kadar?

3.279,11

3.363,81

22 ayar bilezik ne kadar?

448,97

466,34