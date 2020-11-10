Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 10 Kasım Salı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika. Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da altın alacaklar arafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını açıklamasından sonra 8 Kasım’da hem altın hem de dolar-euro rekor üstüne rekor denecek şekilde düşüşe geçmişti. Merkez Başkanı olan Naci Ağbal’ın da açıklaması piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Berat Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan atandı. 10 Kasım Salı altın güne nasıl başladığı da merak ediliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını kaç para, 22 ayar bilezik fiyatı, yarım altın ne kadar oldu? Sorularının cevabı haberimizde.