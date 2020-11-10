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Ekonomi Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 10 Kasım Salı altın fiyatları!
Ekonomi

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 10 Kasım Salı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika. Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da altın alacaklar arafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını açıklamasından sonra 8 Kasım’da hem altın hem de dolar-euro rekor üstüne rekor denecek şekilde düşüşe geçmişti. Merkez Başkanı olan Naci Ağbal’ın da açıklaması piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Berat Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan atandı. 10 Kasım Salı altın güne nasıl başladığı da merak ediliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını kaç para, 22 ayar bilezik fiyatı, yarım altın ne kadar oldu? Sorularının cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:28:00 -
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 10 Kasım Salı altın fiyatları!

Altın fiyatları son durum araştırılıyor. ABD seçim sonuçları netlik kazanmasıyla birlikte piyasalar da seyrini belirlemeye çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sağlık nedenlerinden dolayı istifasını sunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Albayrak’ın istifasını kabul etmesiyle birlikte yeni bakan kim olacağı da merak ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Baanı Lütfi Elvan oldu. Evan’ın atanmasından sonra piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu.10 Kasım Salı haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi düştü mü yatırımcılar tarafından merakla ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Kasım Salı güncel altın fiyatlarında son durum.

Altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Çeyrek altın alış 804,00 TL, Çeyrek altın satış 816,00 TL

Cumhuriyet altını alış 3.216,20 TL, 3.251,60 TL

Gram altın alış 493,97 TL, gram altın satış 494,05 TL

Yarım altın alış 1.608,10 TL, yarım atın satış 1.632,00 TL

22 ayar bilezik alış 444,00 TL, 22 ayar bilezik satış 451,00 TL

 

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