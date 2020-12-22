Altın fiyatları canlı çeyrek altın ne kadar? Gram kaç para?

Merkez Bankası’nın peşkeşe müdahaleleri ve ekonomide reform açıklamaları sonrası altın fiyatları düşmüş ve yaklaşık iki aya yakın bir zamanda altın fiyatlarında ciddi düşüşler ve yükselişler söz konusu olmamıştı. Ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

Cuma gününü 461,2 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde başlayarak 471 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altın ise 3.145 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

467,44

469,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

468,21

468,30

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.895,36

1.896,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

748,87

765,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.493,57

1.531,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.996,56

3.053,32

ATA ALTIN FİYATI

3.065,88

3.143,29