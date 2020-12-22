  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları canlı çeyrek altın ne kadar? Gram kaç para?
Ekonomi

Altın fiyatları canlı çeyrek altın ne kadar? Gram kaç para?

Koronavirüs aşısının bulunup bazı ülkelerde aşı uygulamasının başlaması sonrası altın fiyatlarında rekor düzeyde iniş ve çıkışlar yaşanmıyordu. Ancak İngiltere’de patlak veren koronavirüsün mutasyona uğraması haberleri sonrası altın fiyatlarında dalgalanmalar söz konusu. Peki atın fiyatları ne kadar? 22 Aralık bugün çeyrek altın, gram altın, tam altın, bilezik kaç para?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:35:00 - 2020-12-22 09:36:14
Altın fiyatları canlı çeyrek altın ne kadar? Gram kaç para?

Merkez Bankası’nın peşkeşe müdahaleleri ve ekonomide reform açıklamaları sonrası altın fiyatları düşmüş ve yaklaşık iki aya yakın bir zamanda altın fiyatlarında ciddi düşüşler ve yükselişler söz konusu olmamıştı. Ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

Cuma gününü 461,2 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde başlayarak 471 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altın ise 3.145 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

467,44

469,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

468,21

468,30

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.895,36

1.896,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

748,87

765,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.493,57

1.531,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.996,56

3.053,32

ATA ALTIN FİYATI

3.065,88

3.143,29

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı
Dünya

Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisince baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. ..
Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde' karar!
Siyaset

Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde' karar!

Seçimlerde üst üste kayıp yaşayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamasına karşın Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Musta..
Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi
Kadın - Aile

Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi

Kolay tavuk sote tarifi | ‘Bugün ne yapsam?’ sorusuna cevap arayanlar hem kolay hem de leziz tariflere göz atıyor. Peki, tavuk sote nasıl ya..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay