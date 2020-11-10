Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Kasım 2020 altın fiyatları

Uzun süredir yukarı yönlü bir davranış sergileyen altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başladı. Sarı metale olan yoğun ilgi her geçen gün artarken, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler, altın piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sebebiyle bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntıları…

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ikinci gününde de yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aranırken altının gram fiyatı 500 TL'nin altına düşmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.270,00

SATIŞ: 3.319,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.609,90

SATIŞ: 1.633,80

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,28

SATIŞ: 465,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.307,10

SATIŞ: 3.119,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 805,30

SATIŞ: 817,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 494,92

SATIŞ: 495,04