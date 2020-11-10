Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Kasım 2020 altın fiyatları
Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların ikinci gününde altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde düşüş gözleniyor. Gram altın, 10 Kasım Salı gününe 495 lira seviyesinden giriş yaptı. Gram altın fiyatında yüzde 2.59'luk bir değişim söz konusu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım altın fiyatları; son dakika canlı ve güncel rakamlar…
Uzun süredir yukarı yönlü bir davranış sergileyen altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başladı. Sarı metale olan yoğun ilgi her geçen gün artarken, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler, altın piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sebebiyle bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntıları…
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ikinci gününde de yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aranırken altının gram fiyatı 500 TL'nin altına düşmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.270,00
SATIŞ: 3.319,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.160,93
SATIŞ: 3.226,82
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.609,90
SATIŞ: 1.633,80
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 448,28
SATIŞ: 465,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.307,10
SATIŞ: 3.119,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 805,30
SATIŞ: 817,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 494,92
SATIŞ: 495,04