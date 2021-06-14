Altın fiyatları bıçak sırtında! 14 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor. Son aylarda altın fiyatları bir hayli yükselerek zirveyi zorlamasının ardından sert bir düşüş yaşıyor. Altına yatırım yapanlar ise güvendikleri dağlara kar mı yağıyor? sorusunu sormaya başldı.

Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 14 Haziran 2021 altın fiyatları. Gram altın 502 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.40 liraya kadar geriledi. 525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları yeni haftaya 502 TL seviyelerinden giriş yaptı. Çeyrek altın ise 829 TL üzerinden işlem görüyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi. Öte yandan piyasalar, bugün gerçekleştirilecek Erdoğan-Biden zirvesinden çıkacak kararları bekliyor. Washington-Ankara hattında ilişkilerin normalleşmesi piyasalarda tansiyonu düşürecek.

Altın fiyatları 14 Haziran 2020’de ne kadardı?

Bir yıl önce bugün altın fiyatları ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Zira altının bir yıl içindeki seyri yatırımcıya bir rehber olmakta. İşte 14 Haziran 2020 altın fiyatları:

Çeyrek altın: 622,40 Lira

Yarım altın: 1.243,30 Lira

Gram altın: 379,24 Lira

Cumhuriyet altın: 2.478,90 lira.