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Ekonomi Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Dikkat çeken iddia: Bunun işareti olabilir
Ekonomi

Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Dikkat çeken iddia: Bunun işareti olabilir

Altın fiyatlarının artıp artmayacağı yatırımcılar tarafından merak edilirken, IKON Menkul'den sarı metal ile ilgili dikkat çeken iddialar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:59:00 -
Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Dikkat çeken iddia: Bunun işareti olabilir

Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar tarafından merak edilirken, IKON Menkul'den güvenli liman altın ile ilgili dikkat çeken iddialar geldi.

"Dün akşam saatlerinde FED Başkanı Powell’ın şahin tondaki konuşmaları ve tapering hızını arttırmayı tartışacaklarına yönelik açıklamaları ile birlikte Ons Altın 1765 desteğine yaklaşmış ve 1680’den gelen uptrend çizgisini güçlü bir şekilde test etmişti. Bugün itibariyle Powell etkisi hafiflemiş gözüküyor. Ama akşam saatlerinde Powell’ın tekrar konuşacağını hatırlatmak isteriz." ifadelerinin kullanıldığı IKON Menkul'ün açıklamasında şu iddialarda bulunuldu:

"Zayıflığın işareti olabilir"

"Bugün itibariyle 1795’e doğru hafif bir tepki var. Son günlerde 1795 ve 1810 seviyelerine iğne atmalar gözlemliyoruz. Kalıcı olmayan bu yükseliş denemeleri sarı metalde zayıflığın işareti olabilir. 1765’in altında oluşabilecek günlük kapanışlar sarı metaldeki zayıflığı daha da arttırabilir. Olası tepkilerde 1795 ve/veya 1810 üzerinde günlük mum kapanışı görmeliyiz ki teknik olarak toparlanma olabileceğinden bahsedebilelim.

Destekler: 1778 – 1765 – 1748
Dirençler: 1795 – 1810 – 1832"

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