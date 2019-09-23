Altın fiyatları anlık altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı son durum

Altın gramı yeni haftaya nasıl başladığı altına yatırım yapan ya da yapacak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatları son durum.

Altın son dakika haberleri. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri son dönemde arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yarım altın bu sabah saatlerinde 889,43 TL'den alınırken 912,43 TL'den satılmaktadır. Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 23 Eylül Pazartesi, günü tam altın 1.784,44 TL'den alınırken 1.819,28 TL'den satılıyor. Çeyrek altın bugün 446,11 TL'den TL'den alınırken 456,22 TL'den satılmaktadır. Gram bugün, 279,89 liradan alınırken, 279,93 liradan satılıyor. Piyasalarda dolar ise, 23 Eylül haftasına 5.73'lü seviyelerden başlıyor. Euro 6.32'den işlem görürken spot altın fiyatı 1515 dolar, gram altın fiyatı ise 279 lirada.