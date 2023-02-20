Altın fiyatları: Altında yeni rekor var mı, o tarihte? Uzman isimler ne duyurdu: Gram fiyatı, çeyrek altını, cumhuriyet, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yerini aldı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.120 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları son durum ne? İşte canlı altın takibi....

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1.117 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor..

Altının ons fiyatı geçen haftayı 1.842 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.846 dolardan işlem görüyor..

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti..

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor..

Bu beklentilerle altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade eden analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ifade etti.. ahaber'in aktardığı haberde: Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi..

ALIM FIRSATI

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Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyaran İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş; "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diye belirterek; "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.

Fakat elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var" ifadelerini kullandı..

"ELİNDE ALTIN BULUNANLAR BEKLEMELİ"

Altında yeni rekorların beklendiğini belirten İslam Memiş; "Elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var.

Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu..

Ekonomist Tuna Kaya'nın Altın Yorumu!

Altın piyasası 2022 yılında inanılmaz rekorlar kırarak yatırımcıyı memnun etmeyi başardı. Son zamanlarda tekrardan düşüşe geçen altın fiyatları Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmayı başardı. Altın kurunda yaşanan dalgalanmalar sonucunda birçok uzman isimden açıklamalar gelirken Tuna Kaya'da sessizliğini bozdu. Karar'ın aktardığı ahberde: Gram altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan uzman isim yatırımcılara duyuru da bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin etkisiyle birlikte altın piyasalarındaki dalgalanmanın da büyüdüğü görülüyor. Yaşanan dalgalanma ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Fakat kısa bir süre önce Tuna Kaya tarafından gelen açıklama yatırımcıyı serinletti.

Ekonomist Tuna Kaya'dan Gram Altın Tahmini!

Gram altın fiyatlarındaki düşüş üzerine birçok uzman isim tarafından açıklamalar yapıldı. Açıklamaların yanı sıra tahminlerini de duyuran uzman isimler arasında Tuna Kaya da girdi. Ünlü ekonomist Tuna Kaya ONS altın değerinin 3 bin dolar seviyelerinde yer alacağını tahmin ettiğini belirtti. ONS altın fiyatlarının 3 bin dolar seviyelerine yükselmesi demek gram altın fiyatlarının 2 bin TL seviyelerine yükselmesi anlamına geldiğinin de altını çizdi.

20 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın

ALIŞ (TL): 1.118,11

SATIŞ (TL): 1.118,30

Çeyrek altın

ALIŞ (TL): 1.864,00

SATIŞ (TL): 1.881,00

Yarım altın

ALIŞ (TL): 3.728,00

SATIŞ (TL): 3.763,00

Tam altın

ALIŞ (TL): 7.434,00

SATIŞ (TL): 7.497,00

Cumhuriyet altını

ALIŞ (TL): 7.604,00

SATIŞ (TL): 7.719,00

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