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Ekonomi Altın fiyatları- Altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Altın fiyatları- Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Özellikle dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle iki haftadır yükseliş trendini sürdüren çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki yeşil ibre yerini kırmızıya dönüştü. İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:10:00 -
Altın fiyatları- Altın ne kadar oldu?

Piyasaların ilk günü itibariyle Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları son dakika haberleri gün boyunca takip edildi. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken canlı ve güncel rakamlar bilgisi merak ediliyor.

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği altın fiyatları son dakika hareketliliği araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün canlı ve güncel rakamlar bilgisini Kapalıçarşı'dan takip eden vatandaşlar sarı metale yoğun ilgisini sürdürüyor.İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

506,05

509,16

ALTIN TL/GR FİYATI

505,26

505,39

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.959,00

1.959,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI

808,35

826,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.233,91

3.295,41

YARIM ALTIN FİYATI

1.611,78

1.652,64

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

283,29

328,82

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

457,98

475,69

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