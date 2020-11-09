Altın fiyatları- Altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Özellikle dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle iki haftadır yükseliş trendini sürdüren çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki yeşil ibre yerini kırmızıya dönüştü. İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...
Piyasaların ilk günü itibariyle Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları son dakika haberleri gün boyunca takip edildi. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken canlı ve güncel rakamlar bilgisi merak ediliyor.
Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği altın fiyatları son dakika hareketliliği araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün canlı ve güncel rakamlar bilgisini Kapalıçarşı'dan takip eden vatandaşlar sarı metale yoğun ilgisini sürdürüyor.İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATI
506,05
509,16
ALTIN TL/GR FİYATI
505,26
505,39
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.959,00
1.959,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
808,35
826,23
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.233,91
3.295,41
YARIM ALTIN FİYATI
1.611,78
1.652,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
283,29
328,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
457,98
475,69