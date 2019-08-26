0553 313 94 23

Altın fiyatları 320 lirayı görecek

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:35
Altın fiyatları 320 lirayı görecek

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir” dedi.


ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00’dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Gram altının fiyatı 311 lira seviyelerine çıktı. Sabah saatlerinde ise gerileyen fiyatlar nedeniyle altın şu anda 288 liradan işlem görüyor.


Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının fiyatının 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Altının bu borsadaki ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir liman olması ve her ortamda rahatlıkla tedavüle girip nakit para yerine geçebilmesi. Amerika ile Çin’in ticari anlaşmazlıkları bugün bütün dünyadaki ürünlerde olduğu gibi altında da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 aydır Çin’in Amerika’nın yaptıklarına karşılık vermesi ve bazı ülkelerdeki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin olumsuz çıkması fiyatın yükselmesine yol açtı. Türkiye’de de iç piyasa görülen siyasi anlamdaki gerginlikler ve olumsuzluklar, hükümet kanadındaki gelişmeler döviz ve altın oranlarını etkiledi” dedi.


Gece saatlerinde altının fiyatı 311 lirayı bulduğunu hatırlatan Başman, “Gece açılan Yeni Zelanda, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Şanghay borsalarındaki bir gelişmenin ürünü olduğu kanaatindeyim. Sabaha doğru gelişmeler giderildi ki fiyatlar geri yaptı. Sabah gözümüzü açtığımızda Cumartesi gününe göre fiyatların 5 ile 5 buçuk lira arasında yukarı çıktığını gördük” diye konuştu.



“Fiyatlar evlenecek çiftleri olumsuz etkiliyor”


Altın fiyatlarının yükselmesinin evlenecek çiftleri olumsuz etkilediğini aktaran Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, şunları kaydetti:


“Allah evlenecek çiftlerin yardımcısı olsun. Özellikle altın bazında çiftleri çok olumsuz etkiliyor. Şu anda bir alyans 800 liradan başlıyor ve 2 alyans bin 600 lira, buna birde tek taş eklersek fiyat 2 bin lirayı geçiyor. Pırlantadan bahsetmiyorum bile. Bunun yanı sıra bileziği, kolyesi, küpesi, bilekliği ve zinciri gibi ürünleri katacak olursak fiyatlar yüzde 20 ile 30 oranında arttı. Bu evlenenlerde bir takım fedakarlıklara sebep olacak kanaatindeyim. Bu da işlerimizi olumsuz etkileyecek.”



“Altın yerini nakit paraya bıraktı”


Düğünlerde altın takmak yerine artık para takıldığını anlatan Başman, “Bir çeyrek altın 475 lira, bir gram altın oldu 290 lira. Orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar” şeklinde konuştu.



“Bu fiyatları arayacağız”


Başman, fiyatların yakın zaman içerisinde daha da artacağını söyleyerek, “Fiyatların düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. Çok uzun vadede değil. Bizden bu konudaki daha önde olan borsa ve yatırım uzmanları 300, 320 lira seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Yıl başına kalmayacak kanaatindeyim. Düşmesi için ortalığın sakinleşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciyken İspanya’da staj, Yunanistan’da iş fırsatı buldu
    1. Öğrenciyken İspanya’da staj,..
    2. Hem hafif hem lezzetli: Taze incir..
    3. Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz..
    4. (Özel) Ormanlar seyyar kamera ile..
    5. Gece kartalları Düzce halkına güven..
    6. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    7. Yumurta hangi ayda yedirilmeli? Bebek..
    8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    9. Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza:..
    10. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    11. Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu
    12. Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı,..
    13. 11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı..
    14. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    15. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    16. Minibüsten düşen kadının ölümü sonrası..
    17. Baba adayları da gebelik sendromu..
    18. Binlerce kişi Börülce Festivaline akın..
    19. G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi
    20. Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya..
    21. Brezilya'da Adalet Bakanına destek..
    22. Çinli Baidu akıllı hoparlör..
    23. Jandarmadan motosiklet uygulaması
    24. Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor
    25. Hafta sonu tatilini çöp toplayarak..
    26. Hisarcık’ta düğünlerde toprak..
    27. "Eskigediz, 5 aydır neden..
    28. Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
    29. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    30. Çabuk yorulmak kalp rahatsızlıklarının..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!