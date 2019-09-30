Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum ne?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. 30 Eylül Pazartesi altın fiyatları son durum ne? Canlı altın takip eden vatandaşlar anlık altın, çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, altın gramı ne kadar olduğunu sorgulamakta.

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Altın fiyatları haftaya düşüş ile başladı. 28 Eylül 2019 tarihinde çeyrek altın 444,66 TL gram altın ise 273,05 TL'den işlem görüyordu. Haftanın ilk günü olan 30 Eylül Pazartesi altın ne kadar? Altın düştü mü? Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 271,92 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 435.06 lira ve Cumhuriyet altını 1810 liradan işlem görüyor.

- Çeyrek Altın fiyatı: 435,06

- Gram Altın Fiyatı: 271,92

- Yarım altın Fiyatı: 867,41

- Cumhuriyet altını fiyatı: 1810,00